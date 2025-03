"Ne Zha 2" es la primera película de animación en superar los u$s2.000 millones de recaudación

ne zha 2.jpg Ne Zha 2, un suceso en la taquilla.

Las películas más taquilleras de la historia

Ne Zha 2 es apenas la séptima película en superar la marca de los 2 mil millones de dólares a nivel mundial. Una vez que supere a Infinity War y The Force Awakens, solo quedará detrás de Titanic (2.2 mil millones de dólares), Avatar: The Way of Water (2.3 mil millones de dólares), Avengers: Endgame (2.7 mil millones de dólares) y Avatar (2.9 mil millones de dólares) en la lista de todos los tiempos.

Como si estos logros no fueran suficientes, Ne Zha 2 también es la película animada más taquillera de la historia, habiendo superado el récord de 1.7 mil millones de dólares establecido por Inside Out 2 de Disney solo el año pasado. Impresionantemente, costó menos de la mitad de Inside Out 2, que vino con un precio reportado de 200 millones de dólares.

Ne Zha 2 ha llevado el mercado chino al siguiente nivel

En la última década, el mercado chino se ha convertido en un gigante. Un ecosistema cinematográfico que dependía constantemente de las películas de Hollywood ahora es en gran medida autosuficiente. Salvo algún que otro éxito de Hollywood, como Jurassic World y Venom, China produce sus propios éxitos de taquilla. Por ejemplo, tres de las cinco películas más taquilleras de este año se originaron allí.