Jeremy Allen White es Bruce Springsteen en la primera imagen oficia de la película biográfica "Deliver Me From Nowhere"

El actor de The Bear protagoniza la película que llega a los cines en 2025.

La 20th Century Studios compartió este lunes un primer vistazo a Jeremy Allen White vestido como Bruce Springsteen en Deliver Me From Nowhere , la próxima película biográfica del estudio basada en la realización del álbum Nebraska de 1982 del músico.

La película se encuentra actualmente en producción. En la primera imagen, se puede ver al actor de The Bear luciendo un atuendo típicamente Springsteen: una camisa a cuadros y una chaqueta de motociclista.

White y Springsteen se conocieron recientemente en la vida real en el estreno del documental Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band. White apareció en la proyección de la película en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde posó para fotografías con Springsteen.

Qué dijo Jeremy Allen White sobre ponerse en la piel de Bruce Springsteen

En declaraciones al portal Deadline en la 76ª edición de los premios Primetime Emmy, White adelantó el proyecto.

“Estoy muy emocionado por empezar con esto”, dijo. “Vamos a empezar muy pronto. Ya sabes, no quiero hablar demasiado de ello. Me parece que no es lo correcto antes de llegar allí y empezar con esto”.

Continuó: “Pero puedo decir que cuento con un equipo de personas realmente hermoso que me ayuda y Bruce ha sido realmente encantador, me ha apoyado y ha estado disponible, lo que ha hecho que todo este proceso sea una alegría adicional. Su apoyo y el de Jon Landau, su representante, que también tiene un papel importante en la película. Así que me siento muy afortunado”.