Para reír durante 90 minutos: la comedia romántica perfecta de Diego Peretti que sacude las vistas de Disney+

Gabriel es un padre soltero que está separado hace 4 años de su mujer y solo tiene tiempo para el trabajo en su tienda de instrumentos musicales y los más importante de su vida, su hija Sofía. Entre sus obligaciones, considera que no tiene tiempo para rehacer su vida y enamorarse, por lo que no se encuentra en la búsqueda de una nueva relación.

No obstante, cuando aparece Vicky, un viejo amor de su infancia queda completamente flechado por su mirada. Todo parecía ir bien hasta que descubrió que a ella no le gustaban para nada los niños, por lo que decidió ocultar a su hija Sofia de esta nueva relación, y lo hizo cambiando completamente su casa según la visita que llegaría, es decir, cuando lo visitaba Vicky escondía todas las pertenencias de Sofia, que volvían a ver la luz cuando a ella le tocaba pasar tiempo con él. De todas maneras, no podrá seguir ocultándola por mucho tiempo.