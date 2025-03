Un Bambi real, sin los golpes bajos del clásico de Disney

La hermosa versión de Michel Fessler carece de truculencias, como la muerte de la madre, pero por algunas escenas fuertes, y su tono general, no es aconsejable para los más pequeños.

Una nueva versión de “Bambi” aparece en cartelera. No es un dibujo, sino un film de preciosa fotografía con animales reales: una docena de ciervos, un cuervo amaestrado, un conejo y, a modo de cameo, una ardilla jugando con el conejo, pájaros de todos los colores, mapaches, ratoncitos, ranas, un búho, un asno, perros, una familia de jabalíes, en fin, de un caracol para arriba todos los bichos que la cámara pudo encontrar. No hablan entre ellos, solo nos habla, contadas veces, una comentarista en off, y la banda sonora queda para una música de orquesta bastante acertada, los ruidos del bosque y los bramidos del rey del bosque.