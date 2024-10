Celina Eceiza: el arte como fenómeno inmersivo

El “invitado” puede recostarse en colchonetas, pequeñas banquetas, ponerse a leer un libro rodeado de estas inmensas telas con imágenes de seres desproporcionados, cuerpos exuberantes, pies y manos gigantescas, figuras blandas, flores, frutas, jarrones, todo confluye para no querer abandonar el lugar , suerte de refugio que aisla del hostil mundo exterior.

Eceiza dice “elaboro imágenes que funcionan como contemplativas del mundo y al mismo tiempo refieren a lo bajo, lo oculto, lo mítico y lo sublime pero también a lo cotidiano”.

Esta joven artista cursó la licenciatura de Artes Visuales en la UNA (Universidad de las Artes). En 2016 fue seleccionada como agente en el Centro de Actividades Artísticas y en 2024 participó en la residencia International Art OMI (Nueva York).

Realizó numerosas exposiciones individuales, por ejemplo, “La conquista del reino de los miedos” en Moria Galería para la que escribió “La vida como un manjar/el inconsciente como un tesoro/ el espíritu como un gigante/el color como una droga/el espacio como superficie de sensaciones…” ; “I don´t know you like that”, Moria Galería (México), “No soy de aquí , ni soy de allá” (Chile) y la Primera Bienal de Arte Textil de Chile en 2023.

Ha participado en proyectos colectivos en Omaha (EE.UU.), fue seleccionada para el Premio Braque 2019 y recordamos su obra “Cena Recalentada” que destacamos en nuestra reseña: una tienda en el medio de una de las salas, patchwork en batik donde se puede entrar, sentarse, recostarse, encontrarse y dialogar con otras personas.

También fue seleccionada para el Salón Nacional de Rosario (2022). Entre sus trofeos: el Primer Premio de Pintura del Banco Central (2020) y el Diploma al Mérito en Arte Textil Konex En 2018 publicó su primera novela “El falsificador” en editorial Tami Metzler, cuya reseña señala que se trata de “un yo ladrón que reemplaza la voz del periodista que narra los hitos en la historia de los grandes robos de obras de arte así como el robo de la autora para obras de su propia creación”.

Celina Eceiza vive y trabaja en Buenos Aires . Su propuesta es habitar la obra, caminarla, reflexionar, conversar sobre ella, algo que no es muy habitual en estos tiempos en que la avalancha de muestras no da respiro.

Av. San Juan 350. Lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19. Sábados y domingos de 11 a 20. Miércoles: entrada gratuita.