Melero y Tuñón: música que resuena a pandemia

“Hace mucho leí una entrevista al director de ‘Z’ y ‘Estado de sitio’, Costa-Gavras, que me influyó. Decía: ‘El arte no tiene por qué ser lindo’”. Daniel Melero, pionero del tecno argentino con el grupo Los Encargados (tenían una versión de “La Balsa” de Los Gatos, pero en estilo electrónico), asegura que su nuevo disco en colaboración con Diego Tuñón, el tecladista de Babasónicos, tiene momentos fantasmales, pero que empezó a hacerse mucho tiempo antes de la cuarentena pandémica. “De todos modos la música tiene las circunstancias de quien la escucha, y ya varias personas me han dicho que les parece que es la música exacta para el momento que están viviendo”.