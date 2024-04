60 años del primer disco de los Rolling Stones: el comienzo de todo

El debut discográfico de la emblemática banda se lanzó inicialmente en Reino Unido, donde se posicionó en las listas como número uno durante más de 12 semanas desde su publicación. Tiempo después, llegó a Estados Unidos, donde se coronó su éxito.

"En el primer álbum, lanzamos todo en mono, como los discos de R'n'B que amábamos, nos gustaba su crudeza. La banda tuvo que grabar en vivo en el estudio", dijo Bill Wyman en una entrevista, por eso sonaba más a un directo que a una grabación profesional.

image.png Así fue la tapa del primer LP de los Rolling Stones.

La canciones del primer disco de los Rolling Stones

La mayoría de las canciones del álbum se encuentran dentro del género del R&B, el cual estaba en auge en la época. En el listado de canciones hay muchas versiones de artistas, sobre todo del R&B (Rhythm and blues), como 'I just want to make love to you' de Willie Dixon, 'Honest I do' de Jimmy Reed, 'Mona (I need you baby)' de Bo Diddley, 'I'm a king bee' de Slim Harpo, 'Carol' del mítico Chuck Berry, 'Can I get a witness' del trío Holland-Dozier-Holland y 'Walking the dog' de Rufus C. Thomas jr.

También formaban parte del disco canciones de músicos de jazz como 'Route 66' de Bobby Troup y 'You can make if you try' del compositor Ted Jarrett y que Gene Allison había interpretado en 1958 con un estilo que tiraba más hacia el soul y los Rolling convirtieron en blues.

Los únicos temas propios eran 'Tell me (You're coming back)', 'Now I've Got a Witness (Like Uncle Phil and Uncle Gene)' y 'Little by Little', aunque en estos dos últimos firmaron con el pseudónimo Nanker Phelge.

En la edición norteamericana del álbum se introdujo la versión de 'Not Fade Away' de Buddy Holly y Norman Petty y desapareció 'Mona (I need you baby)' .

Este álbum llegó luego del lanzamiento de varios sencillos sueltos como “Come On” o “I Wanna Be Your Man”.