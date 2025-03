El comentario de Emilia Mernes que desató una ola de críticas en las redes sociales

Emilia había revelado en una entrevista con Billboard: “Argentina me ha dado cosas increíbles, me las da hasta el día de hoy, que tengo todo allá, todo para mí. Pero tomé la decisión de venirme un tiempito a Miami para trabajar, para probar nuevas oportunidades”. Sin embargo, su anuncio no fue bien recibido por sus seguidores. Muchos la acusaron de traicionar a su país y de abandonar a quienes la apoyaron desde el inicio de su carrera. Aunque la cantante había intentado explicar su decisión de manera calmada en entrevistas previas, el video compartido en las últimas horas generó otra cancelación masiva para la artista.