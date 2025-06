La China Suárez llamó a Pampita: el inesperado motivo por el cual conversaron

La China Suárez llamó a Pampita: le compró un regalo a su hijo Beltrán

A la par de comentar este detalle sobre el llamado que le hizo Suárez, Pampita fue consultada sobre la relación de la actriz con Icardi. "No me meto. Hace un montón de meses que decidí no meterme en nada, no opinar de nada porque no me corresponde, no es mi tema", afirmó.