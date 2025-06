"La sirenita": un oasis teatral en la Argentina

Tras demostrar con “Matilda” y “School of rock” que el público argentino se siente cautivado por esta clase de propuestas y ávido de verlas, el engranaje productivo no se detiene y sigue redoblando la apuesta. En este caso se cristalizó con la compra de derechos del musical original de Disney que por primera vez los cedió fuera de Estados Unidos. Cuenta la directora de producción, Magalí Altman, que el sueño comenzó hace 15 años cuando llevaron a Disney un proyecto artístico y creativo propio para realizar “La sirenita” y, pandemia mediante, con el aval de de calidad de “Matilda” y “School of rock” lograron el anhelado objetivo.