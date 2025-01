El día que Kelly Clarkson hizo historia: el éxito con el que saltó 96 posiciones hasta el número 1 en todas las listas







Un día como hoy pero en 2009, la ganadora de la primera temporada de American Idol hizo historia en Billboard.

EL 29 de enero de 2009, Kelly Clarkson marca historia en Billboard.

La cantante, actriz, escritora y conductora del talk show "The Kelly Clarkson Show" saltó a la fama tras en 2002, junto a otros 10.000 aspirantes, se presentó al casting de American Idol. El programa que aspira a descubrir al mejor cantante de Estados Unidos, y el ganador es determinado por los televidentes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Impresionados por su voz y carisma, Kelly Clarkson se ganó el reconocimiento de los jueces con su interpretación de "Respect", la canción de la emblemática Aretha Franklin. Y el 4 de septiembre de 2002, se convierte en la ganadora de la primera temporada de esta competencia: obtuvo el 58% de los votos, contra el 42% de Justin Guarani, su rival en la final.

maxresdefault.jpg Al ganar, se le ofreció un contrato con RCA Records. Desde ese momento, su camino plagado de éxitos, y récords en las listas, comenzó. Su primer sencillo "A Moment Like This" pasó del puesto 52 al número 1 en el "Billboard Hot 100"; su primer álbum "Thankful" llegó al número 1 en el "Billboard 200" y fue certificado como doble platino al vender más de 3 millones de copias en Estados Unidos; "Breakaway", su segundo álbum con estilo orientado al rock, debutó en el tercer lugar del "Billboard 200"; y su tercer álbum, "My December", obtuvo el segundo puesto en el "Billboard Hot 100".

Regresó a la música tras 5 años, pero cuando lanzó "My Life Would Suck Without You", el primer sencillo de su cuarto álbum de estudio "All I Ever Wanted", nadie esperaba que hiciera historia de la noche a la mañana. En solo 10 días, pasó del puesto 97 al número 1 en el "Billboard Hot 100", logrando el salto más grande jamás visto en la lista.

¿Su secreto? Una canción explosiva y vibrante, una estrategia de marketing que dio en el clavo y, sobre todo, la voz inigualable de Kelly Clarkson, que convierte cada nota en pura emoción. Con este hit, no solo reclamó su trono en el pop, llegando a ser comparada con Britney Spears, sino que también dejó claro que cuando regresa, lo hace a lo grande. Kelly-Clarkson-2004-GettyImages-51369262.jpg "My life would suck without You", su sencillo que rompió records Su cuarto álbum "All I Ever Wanted" fue lanzado el 10 de marzo de 2009, pero el primer sencillo que lo compone salió a la luz el 19 de enero de ese año. "My Life Would Suck Without You", compuesta por Max Martín y Dr.Luke, fue un éxito rotundo en las radios y plataformas. Ingresó a la lista de éxitos "Billboard Hot 100" en el puesto 97, y rápidamente en solo 10 días, pasó directamente al primer lugar. Convirtiéndose, así, en el salto más grande de toda la historia. Marcando un nuevo récord difícil de superar. 51XAkF-MlqL._UF1000,1000_QL80_.jpg La última vez que había sucedido un traspaso de puestos tan brusco en la lista de Billboard, fue la "Princesa del Pop", la inigualable Britney Sprears, cuando su hit "Womanizer" saltó del 96 al 1 en siete días. Kelly Clarkson superó a la reina de la última década en un puesto. En la historia de la música pop, pocos ascensos fueron tan espectaculares como el de Kelly Clarkson. Fue un regreso explosivo, impulsado por una base de fans leal, una estrategia de lanzamiento impecable y, por supuesto, una canción que llena de energía y emoción. Todas las tapas de los diarios y revistas más famosas de aquellos años, la catalogaban como "La nueva Britney". Con su voz inconfundible, demostró que su éxito en la industria no era cuestión de suerte, casualidad o "solo estribillos pegadizos", como la apuntaba la prensa; sino, el resultado de talento, perseverancia y la capacidad de reinventarse con cada sencillo.

Temas Música