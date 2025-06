De cuánto es la fortuna de Calvin Harris, el Dj mejor pago del mundo

Su primer álbum, "I Created Disco", se lanzó en 2007 y alcanzó el octavo puesto en las listas británicas. El disco incluyó éxitos como "Acceptable in the 80s" y "The Girls". Este trabajo le valió una certificación de oro y lo posicionó como una promesa de la música electrónica.

El patrimonio de Calvin Harris

Según el medio Celebrity Networth, Calvin Harris acumuló un patrimonio neto de 300 millones de dólares. Su éxito comercial lo convirtió en el DJ más rico del mundo. En un año típico, sus ingresos superan los 40 millones de dólares. Una parte significativa de su fortuna proviene de la venta de su catálogo musical a Vine Alternative Investments por 100 millones de dólares en 2020.

Su tercer álbum, "18 Months", lanzado en 2012, marcó un punto de inflexión en su carrera. Este trabajo incluyó colaboraciones con artistas como Florence Welch, Ellie Goulding y Ne-Yo. El sencillo "We Found Love", junto a Rihanna, encabezó el Billboard Hot 100 durante diez semanas consecutivas.

Además de su carrera musical, Harris incursionó en los negocios. Fundó su propio sello discográfico, Fly Eye Records, en 2010. También es copropietario del servicio de streaming Tidal. Sus contratos de patrocinio con marcas como Apple, Coca-Cola y Armani complementan sus ingresos.