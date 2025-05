"El Eternauta" trasciende fronteras: gracias a la serie en Japón comenzaron a jugar al Truco

"El Eternauta" alcanzó el puesto número uno de series de habla no inglesa a nivel global. En Asia, muchos quedaron asombrados con el nivel de la producción argentina, y hasta adoptaron el popular juego de cartas.

La producción argentina está basada en la novela gráfica de Héctor G. Oesterheld e ilustrada por Francisco Solano López, fue dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín . Actualmente, se encuentra en el puesto número uno de series de habla no inglesa a nivel global.

El diseñador no sólo publicó imágenes de la serie y retuiteó una gran cantidad de posteos junto a la bandera argentina. Al compartir su experiencia, señaló: "Acabo de terminar de ver la primera temporada de El Eternauta. El drama, la actuación, la dirección, el diseño artístico (especialmente la representación de la nieve y la pared de autos) y los efectos visuales fueron excepcionales".

truco eternauta.avif Kojima reaccionó a la serie argentina en sus redes sociales.

"Los temas centrales son un enemigo invisible y una vasta fuerza acechante detrás de todo, muy en línea con los grandes clásicos de ciencia ficción del siglo XX, surgidos de las inquietudes de la Guerra Fría. Piensen en 'Los ladrones de cuerpos' de Jack Finney", agregó.

Y cerró: "No he leído el original, pero he oído que el cómic se creó en la década de 1950. Es fácil imaginar cómo la inestabilidad política de la época influyó en esta historia. Esta es una obra maestra de ciencia ficción argentina. Para el público actual, quizás cansado de los típicos apocalipsis zombis o plagas, esta serie ofrece una alternativa refrescante y cautivadora. El ritmo es lento y pausado, así que recomiendo verla sin prisas y sin spoilers. ¡Qué ganas de ver la segunda temporada!".

Quienes siguieron a las figuras y se sumaron a ser espectadores del contenido, tuvieron en cuenta el doblaje al japonés y la calidad de los efectos audiovisuales. Así se pudo ver en redes sociales una ola de japoneses que intentaban aprender a jugar al Truco, un juego de cartas bien argentino.

Medios locales señalaron que el boom del truco llevó, no sólo a que las personas busquen tutoriales, sino que además compartan sus experiencias con humor. A pesar de las dificultades para comprender las reglas, invitan a participar de la experiencia.