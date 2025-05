Mirtha Legrand felicitó a Franco Colapinto por su vuelta a la Fórmula 1: su respuesta hizo estallar las redes

La histórica conductora no quiso quedarse afuera de los saludos y utilizó su cuenta de X (ex Twitter) para dedicarle un mensaje especial. Lo hizo con una imagen muy particular: una bandera argentina que lleva estampadas las caras de Lionel Messi, Franco Colapinto y la propia Mirtha, todos vistiendo la camiseta albiceleste. “Felicitaciones, Franco Colapinto. Acá estaremos para apoyarte”, escribió la diva, mostrándose orgullosa del jóven piloto.