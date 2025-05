Deuda: aprueban el contrato para un nuevo préstamo del BID por u$s500 millones

El Ministerio de Economía , a través de la Secretaría de Finanzas, será el organismo ejecutor del programa y tendrá a su cargo tanto la gestión operativa como la administración de los recursos. A su vez, se facultó al ministro de Economía, Luis Caputo, y al secretario de Finanzas para suscribir el contrato y realizar las modificaciones necesarias, siempre que no impliquen cambios sustanciales en el objeto, monto o mecanismos del préstamo.

El Gobierno apuesta a "blindar" las reservas ante la implementación del nuevo programa

Tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se dio a conocer el 11 de abril, el Gobierno admitió que llegó a acuerdos con organismos internacionales para acceder a fondos adicionales para la implementación de la tercera fase del programa económico.

El Gobierno proyecta un ingreso de capitales financieros por u$s12.500 millones entre 2025 y 2026, que se convertiría en una de las principales fuentes de divisas junto con la inversión extranjera directa, los desembolsos del FMI y otros organismos multilaterales, y la reapertura del acceso a los mercados internacionales a partir de 2026.

Según estimaciones oficiales compartidas con el Fondo Monetario, se espera que las inversiones de cartera crezcan en u$s10.000 millones en 2025 respecto del año anterior, y otros u$s2.500 millones en 2026 frente a este año, siempre neto del pago de amortizaciones de deuda. Se trata de capitales especulativos que esta semana comenzaron a ser habilitados para operar en el mercado local, tras la decisión del Banco Central de permitir su ingreso, con la condición de que permanezcan al menos seis meses consecutivos. Ese plazo coincide con el calendario electoral y garantiza que no puedan salir hasta poco antes de los comicios presidenciales.

En ese contexto, y con un tipo de cambio a la baja y tasas de interés en pesos al alza, el Ejecutivo apunta a reeditar una estrategia de carry trade, alentando la colocación de fondos en moneda local. El objetivo de fondo es llevar el dólar hacia el piso de $1.000 dentro de la banda de flotación, contener las expectativas de inflación y reforzar la estabilidad cambiaria, en un año políticamente sensible.