Contundente tweet de Graciela Alfano tras su renuncia: "Faltas de respeto"

Es siempre bueno saber cómo llega uno a la silla que ocupa.

Respetar ese lugar es respetarse uno mismo.

Y bajo ninguna circunstancia, tolerar destratos, faltas de respeto y faltas de profesionalidad. — Graciela Alfano (@iconoalfano) April 20, 2022

¿Qué dijo Rodrigo Lussich sobre la renuncia de Alfano a Socios del Espectáculo?

Este martes, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (LAM), Rodrigo Lussich se sinceró sobre la renuncia repentina de la panelista: "Aparentemente no, nosotros nos enteramos medio de sopetón porque había ido a contarlo al programa de Carmen; había hablado ayer con la gente del canal. La verdad es que nosotros no lo sabíamos, lo que se vio es lo que pasó al aire básicamente", expuso.

El periodista aclaró también que Alfano decidió por voluntad propia no dar explicaciones sobre la renuncia, pero sí hacerlo en otro programa. "Le preguntamos si quería decir algo porque de verdad se trabaja con total libertad, era medio raro ir a otro programa a decir que se iba y ¿nosotros hacíamos como si no pasaba nada? Era medio insólito", contó.

Luego de sus declaraciones en Ciudad Magazine, la vedette, que afirmó que dejará el programa a fin de mes, decidió enfrentar a Pallares y Lussich, también en vivo: "Yo me doy cuenta de que cada vez que yo cuento esto del sexo, él (Pallares) sufre y yo no quiero hacer sufrir al conductor. Termina mi contrato a fin de mes, no lo renovamos, pero todo divino. Yo puedo ser una genia, pero si lo pongo nervioso al conductor, no sirvo y hay que tener esta inteligencia de saber donde uno sirve y donde no".