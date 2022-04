Ben Affleck y Matt Damon contarán la historia de la unión entre Nike y Michael Jordan en una película para Amazon

La incansable búsqueda de Sonny para fichar a Jordan en lo que entonces era la tercera empresa de calzado lo lleva a los padres de Jordan, y en particular a su poderosa y dinámica madre, así como a antiguos entrenadores, asesores, amigos y personas cercanas a Michael Jordan. Él será una figura mítica gigante que se cierne sobre la película y nunca se ve, mientras que Sonny intenta llegar a él accediendo a las personas cercanas a él y a su alrededor.

Alex Convery escribió el guión original, titulado Air Jordan, que fue incluido en la Lista Negra de 2021 de los mejores guiones no producidos. Mandalay se lo llevó al presidente de Skydance Sports, Jon Weinbach, quien luego aseguró los derechos de vida de Vaccarro. Affleck y Damon están haciendo una nueva revisión del guión y producirán.

Si bien Affleck nunca antes había dirigido a Damon, la pareja coescribió y protagonizó juntos la película Good Will Hunting de Gus Van Sant en 1997, que les valió un Premio Oscar al Mejor Guión Original. También volvieron a formar equipo recientemente para la película de Ridley Scott The Last Duel, protagonizada allí junto a Adam Driver, Jodie Comer y más.

Affleck dirigió anteriormente películas como Gone Baby Gone, The Town, la ganadora del Oscar a la Mejor Película Argo y Live by Night. Recientemente protagonizó junto a Ana de Armas el thriller erótico Deep Water y próximamente aparecerá en The Flash y en el thriller Hypnotic de Robert Rodríguez. Otras próximas películas con Damon incluyen Thor: Love and Thunder de Taika Waititi y Oppenheimer de Christopher Nolan.