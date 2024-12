Florencia Otero será la nueva protagonista de "Las cosas maravillosas", éxito teatral que lleva tres años en cartel

Flor Otero: En primer lugar me interesó mucho que sea del mismo autor de la obra que yo venía haciendo. Es un autor que toda temas profundos, interesantes y necesarios. Y me vuela la cabeza. Y por otro lado me pareció un nuevo desafío hacer mi primer unipersonal.

P.: ¿Qué implica interpretar este personaje luego de tantos actores y actrices que la hicieron? ¿Cómo le añadís tu impronta?

F.O.: El texto está tan bien hecho que le cabe a cualquier cuerpo. Hacerla después de tantos narradores Implica , en primer lugar, seducir al espectador para que vuelva a verla o que finalmente se animen los que dudaban. Y por otro lado sumarle tu impronta y tu poética pero sin que la obra deje de ser lo que tiene que ser. Con mi directora , Mey Scapola, buscamos en cada ensayo que aparezca un sello personal pero también asumiendo que hay cosas que ya funcionaron y están probadas.

P.: ¿Cómo fue el trabajo con la directora Mey Scapola, la misma en todas las ediciones?

F.O.: Creo que estuvo en casi todas las puestas de la obra, así que me da un nivel de seguridad enorme saber el conocimiento que tiene. Es pragmática, clara, directa y entiende muy bien la obra. Eso hace el trabajo mucho más fácil y disfrutable.

FLOR 239.jpg Otero junto a la directora Mey Scapola.

P.: ¿Por qué creés que funciona en el público y sigue llenando?

F.O.: Hay gente que la vio muchas veces y que trae a amigos , familia. Eso creo que es lo que pasa, un boca en boca de ‘necesitas verla’. Luego, la obra plantea es que nadie está lejos de sentir estas cosas. Y mucho más en estos tiempos que corren. Eso hace que la gente se identifique inmediatamente y salga con ese mismo optimismo que tiene el personaje a enfrentar al mundo.

P.: ¿Cómo ves este momento del teatro en particular y la cultura en general?

F.O.: Uniéndonos cada vez más para sostener lo que para muchos es realmente esencial. La cultura. Siempre reinventándonos. El teatro nos explica un poco mejor el mundo y nos da herramientas para entender. Nos aporta algunas verdades y formas o caminos posibles. Hay que luchar por sostener cada espacio.