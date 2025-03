David Masajnik, de "Esperando la carroza" y "Rocky" a dirigir un unipersonal

David Masajnik: Lo primero que me atrajo fue la posibilidad de trabajar junto a mi mujer y con textos tan hermosos de esta autora, también una amiga. Esto se dio de manera particular, no decidimos montar un espectáculo sino que tenía que viajar a Punta del Este a hacer la obra con Susana Giménez y aprovechamos allá el teatro Fernandino de Maldonado y la idea fue comenzar con este espectáculo. Se fue dando sin ninguna expectativa y se fue haciendo solo en el andar. De a poco fue creciendo, estrenamos en Uruguay, luego en Buenos Aires en el teatro Polonia, hicimos giras y finalmente llegamos al Camarín de las Musas. La obra fue creciendo, agregamos poesías y música.

P.: ¿Qué temas aparecen?

D.M.: La soledad, la esperanza, el amor, la ilusión, la fantasía, el abandono.

P.: ¿Cómo es esta catarsis entre recetas, cómo es esta mujer de hoy?

D.M.: Es una catarsis desesperada, ella cocina para olvidar y también para perdonar, ahí vuelca todo el dolor e ilusión. Ella vive cocinando a Omar y mientras lo hace lo espera, lo ama, está despechada pero ilusionada a la vez. Olga es una mujer llena de ilusión y es una mujer de hoy. El público celebra el trabajo de la actriz, y se identifica en mayor o menor medida, todos hemos sido esta mujer desesperada, apasionada.

P.: ¿Cómo ves el teatro y la cultura?

D.M.: Resistiendo como siempre, para eso estamos, más allá de las adversidades de este contexto veo mucha actividad teatral a pesar de todo. Estoy haciendo este espectáculo, empiezo con un unipersonal, estoy en Esperando la Carroza, voy a hacer Rocky, no paran de aparecer espectáculos teatrales comerciales e independientes. Es conmovedor ver como desde el teatro se sigue produciendo contra viento y marea.