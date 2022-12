Juliana habló de su expulsión de Gran Hermano: "Me pareció poco cuidado"

Juliana, después de la expulsión: "Me mandaron la valija en cuotas" - Gran Hermano 2022

"Me pareció muy fuerte la forma en que me sacaron de la casa. Muy repentino. Y sin ni siquiera dejarme agarrar las cosas y demás. Me pareció poco cuidado, fue muy fuerte para mí que de un momento para el otro me saquen y de esa manera", añadió "Tini", quien se mostró preocupada por Maxi, su novio, quien amenaza con abandonar el reality.

juliana gran hermano.jpg Telefe

Por otra parte, la ex participante admitió que no le molesta estar afuera. "Ya lo dije una vez: yo ya gané. Me eligieron entre un montón de gente, entré a la casa más famosa del país, jugué, me divertí, me enamoré...Salí y tuve la oportunidad de volver a entrar. Eso me pareció increíble. Y duró lo que duró, pero soy una agradecida de haber tenido la oportunidad de estar en el programa", señaló.

Y reconoció que "habló de más", pero que no lo hizo de manera intencional. "Creía que no podían causarle algo a ningún participante, como el decirle si estaba más gorda o más flaca. O contar si escuché que si entraba la suplente esto o aquello...", se justificó y se definió como "bocona".

Gran Hermano 2022.webp

Horas antes, mientras la producción del programa la mantenía aislada y con contención psicológica, Juliana se convirtió en tendencia en las redes por las declaraciones de Alejandra, su mamá.

"Ella no lo contaba con maldad... afuera no mostraban que le llamaban la atención y yo pensaba 'esta boluda no se da cuenta y charla y charla'. Yo la quería matar. Me daba cuenta de que no caía en la cuenta. Juliana es así cómo la ves, cero maldad, y también media pelotuda para algunas cosas", dijo la mujer en una nota con A la Barbarossa (Telefe) y se convirtió en blanco de "memes" y chistes en las redes.