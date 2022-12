Gran Hermano 2022: se va un jugador y ya preparan un nuevo ingreso a la casa

Es por eso que durante la gala del lunes, el cordobés fue al confesionario y pidió irse. Si bien desde la producción le dieron unos días para pensarlo, el jugador tendría pensado anunciar su decisión durante la gala de nominación de esta noche y podría producirse su salida de la casa.

La triple sanción de Gran Hermano a Camila

"Tenemos comunicado rojo", anunció Santiago Del Moro en el debate del martes 27 y reveló que luego de la escandalosa expulsión de Juliana Díaz, otra participante de la casa más famosa del país había violado el reglamento.

"Hay sanción porque ella habló. Puede ser Camila, Daniela o La Tora, porque es una de las que estuvo afuera", agregó el conductor y dejó que la voz de Gran Hermano comunicara el castigo.

"Una vez más les avisé a los nuevos participantes que no se pueden expresar por cuestiones del afuera. Camila fuiste advertida en el confesionario y te advertí que era motivo de sanción. Por lo tanto he resuelto que esta semana no podrás hacer uso de tu nominación y también, Camila, te informo que estás nominada", le avisó la voz de Gran Hermano a Camila Lattanzio, la joven de Ituzaingó que se incorporó a la competencia hace pocos días.

"Gracias por no expulsarme. No lo puedo creer", manifestó entre lágrimas la pianista y cantante de cumbia. "No les voy a decir un pito más", le dijo a sus compañeros. "No se la expulsa porque es la primera advertencia que le hacen, pero si en los próximos días sigue trayendo información de afuera, la pueden expulsar", explicó Del Moro.