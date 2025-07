Larry David y Barack Obama se unen para una serie de comedia en HBO

El presente laboral de Larry David y Barack Obama

Esta inesperada pareja marca el primer proyecto en el que David trabajará desde que Curb Your Enthusiasm terminó con su duodécima temporada el año pasado.

También es la primera serie que Obama's Higher Ground produce fuera de Netflix, con quien tiene un acuerdo. El año pasado, el portal Deadline reveló que había llegado a un acuerdo cinematográfico con 20th Century Studios para la comedia navideña Merry Ex-Mas.

El expresidente Obama dijo: "Me he sentado a la mesa con algunos de los líderes más difíciles del mundo y he lidiado con algunos de nuestros problemas más insolubles. Nada me ha preparado para trabajar con Larry David".

David añadió: "Cuando terminó Curb, lo celebré con una fiesta de espuma de tres días. Tras una fuerte reacción alérgica a la espuma, anhelaba volver a mi vida sencilla de apicultor, cosechando miel orgánica de las flores silvestres de mi prado. Por desgracia, un día mis abejas desaparecieron misteriosamente. Así que, con gran pesar, vuelvo a la televisión, con la esperanza de aliviar la pérdida de mi querida colmena".

Amy Gravitt, vicepresidenta ejecutiva y directora de programación de comedia de HBO y HBO Max, comentó: "Es difícil recordar una época anterior a Curb, o sin la perspectiva de Larry David sobre la vida moderna. Nos entusiasma que Larry regrese a HBO, esta vez con Higher Ground, para ofrecernos un vistazo a nuestra historia compartida mientras celebramos nuestro semiquincentenario".

Schaffer añadió: "Los personajes que Larry interpreta no cambiaron la historia. De hecho, fueron en gran medida ignorados por ella. Y eso es bueno".