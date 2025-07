Justin Bieber vuelve con "SWAG": fecha de estreno y todo lo que trae su nuevo álbum

GvgvSwbWwAEEixK (1).jpg El disco incluye 20 canciones con colaboraciones de Gunna, Sexyy Red, Cash Cobain y nuevos talentos.

La expectativa entre artistas cercanos al canadiense se hizo notar: “Si no escuchan este disco cuando salga, no podemos ser amigos. Perdón, yo no hago las reglas”, escribió The Kid Laroi en sus redes. Por su parte, Mod Sun comentó: “Esto es lo que importa ahora. Ver lo que Justin Bieber ha hecho durante los últimos meses ha sido la definición de lo real”.

Bieber se ríe de sí mismo mientras pide respeto a su intimidad

En medio de la promoción de “SWAG”, Bieber enfrentó rumores de separación con Hailey, presunciones sobre un posible consumo problemático y un cruce viral con un paparazzi, donde le pidió: “Soy un padre, esposo, soy un ser humano”. Tras viralizarse el video, el artista publicó un comunicado reconociendo problemas de ira, aunque luego decidió tomarse con humor la situación y compartió en Instagram los videos que hicieron los usuarios riéndose de su enfrentamiento.

Justin Bieber El álbum fue trabajado en Los Ángeles e Islandia, y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Con este lanzamiento, Bieber busca retomar su lugar como una de las voces más influyentes de la música pop global, mientras redefine su imagen en redes con fotos en un granero junto a Hailey y su bebé, Jack Blues, en una estética artística que acompaña esta nueva etapa de su carrera.