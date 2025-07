Martín Campi contó por qué no quiso reunirse con Domingo Cavallo antes de interpretarlo

Según contó, “él ahora ya tiene otra costra, otra maduración y otras cosas para madurar. No quería influenciarme con eso” , en referencia a su decisión de no reunirse con el exministro para la preparación del personaje.

El humorista ya había interpretado a Cavallo en clave humorística en Gran Cuñado en 2001, pero este nuevo rol exigía otro enfoque: “Lo había hecho cuando se había mandado un cagadón. Cuando me llamó Ariel Winograd, no era para hacer una caricatura, sino un retrato” , explicó, y agregó: “La observación ya la tenía hecha y ahora debía cambiar el trazo” .

Aunque todavía no vio la serie completa porque está en Uruguay, afirmó que “explotó por el aire, porque me está llamando todo el mundo”. Solo pudo ver el primer capítulo.

También valoró el tono elegido por el director: “Se agradece a Winograd que haya hecho partes como comedia, porque si no es inviable, es un bajón. Es tan divertido lo que hace. Ves que aparece mi cara y dice: ‘Acuérdense de este personaje’”.

Finalmente, destacó el proceso de aprendizaje que le implicó el proyecto: “Como ciudadano, me desayuné de un montón de cosas que no sabía. La ambición, el auge y la caída de Cavallo. No sabía los entretelones, me enteré cuando hacía la serie, así como de la relación con Menem y la forma en que lo hizo crecer y lo frizó”.