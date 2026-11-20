HBO confirmó que la serie "The Gilded Age" tendrá una quinta temporada + Agregar ámbito en









Los episodios de la cuarta temporada están registrando un promedio de 5.9 millones de espectadores en EE. UU. en todas las plataformas.

Tras el éxito de la cuarta parte HBO confrmó más historias de The Gilded Age.

La serie original de HBO nominada al Emmy, The Gilded Age (La edad dorada), ha sido renovada para una quinta temporada. Creada por Julian Fellowes (“Downton Abbey”), la producción ha sido reconocida por su elenco, vestuario y escenografía. Los nuevos episodios de la cuarta temporada se estrenan los domingos en HBO y están disponibles en HBO Max.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los episodios de la cuarta temporada están registrando un promedio de 5.9 millones de espectadores en EE. UU. en todas las plataformas, con una tendencia al alza, superando a la temporada anterior en casi un 20% y consolidándose como la temporada más vista de The Gilded Age. La audiencia ha ido creciendo semana tras semana, y el tercer episodio alcanzó el récord de la temporada con 4.3 millones de espectadores en EE. UU. en todas las plataformas.

Season 5 is calling. #TheGildedAge has been renewed for a new season. pic.twitter.com/m89HRg16WS — HBO Max (@hbomax) November 19, 2026 Julian Fellowes y el elenco de The Gilded Age han capturado una vez más el espíritu de la época este otoño, presentando otra temporada cautivadora e imperdible, y nos encanta la forma en que nuestro público, cada vez más grande, sigue acogiendo la serie año tras año”, afirmó Francesca Orsi, presidenta de la división de series y películas dramáticas de HBO. “Estamos ansiosos por regresar a la calle 61, mientras los Russell, los van Rhijn y los Kirkland siguen lidiando con el costo del ascenso social, al tiempo que ampliamos el alcance y profundizamos en los desafíos dramáticos para estos personajes tan queridos”.

El éxito de la cuarta temporada de The Gilded Age La cuarta temporada de The Gilded Age también está siendo aclamada por la crítica, y ha sido descrita por Vanity Fair como «más grandiosa, más atrevida y más dinámica que nunca» y por The Wall Street Journal como «cada vez más inteligente». En sus tres temporadas, la serie ha recibido un total de 15 nominaciones a los premios Emmy, entre ellas «Mejor serie dramática» y «Mejor dirección de una serie dramática», además de una nominación a los Premios del Sindicato de Actores (SAG) en la categoría de «Mejor elenco en una serie dramática».

Los nuevos episodios siguen a Bertha Russell, quien, tras transformar la sociedad, debe lidiar con las consecuencias junto a su familia, mientras que Agnes van Rhijn aprovecha una oportunidad para recuperar su posición. Al mismo tiempo, Marian busca forjarse un nuevo camino, y Peggy se esfuerza por ganarse la aceptación de sus futuros suegros. En una época marcada por cambios y nuevas disputas de poder, los personajes descubrirán que no siempre es prudente conseguir todo lo que uno desea.

El elenco de la cuarta temporada está protagonizado por Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Jordan Donica y Kelley Curran, entre otros. La serie es una creación del creador, guionista y productor ejecutivo Julian Fellowes, y también cuenta con la directora y productora ejecutiva Salli Richardson-Whitfield; la guionista y productora ejecutiva Sonja Warfield; los productores ejecutivos Gareth Neame, David Crockett, Bob Greenblatt, Kate Churchill, Davita Scarlett y Elaine Aronson; y las coproductoras ejecutivas Erica Armstrong Dunbar y Holly Rymon. LA EDAD DORADA es una coproducción de HBO y Universal Television, una división de Universal Studio Group.