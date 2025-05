Indio Solari contra la represión a jubilados: "La policía le pega a los viejos"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Indio Solari Oficial (@indiosolarioficial)

Tadeo Bourbon (autor de las imágenes compartidas por el Indio) relató a Diario Registrado que un amigo del músico lo contactó para solicitar permiso para publicar las fotos. “No tengo relación con él. Me contactó un amigo suyo y me preguntó si no me molestaba. Que le gustaría publicar. Le dije que un gusto que las publique”.