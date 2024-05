Jeffrey Wright se une al elenco de la temporada dos de The Last of Us







El actor prestó su voz para el mismo personaje que interpretará en la serie en el juego The Last of Us Part II.

Jeffrey Wright se une a la serie de HBO.

Otro miembro del elenco de voces de The Last of Us se unirá a la adaptación de HBO. Jeffrey Wright ha sido elegido para la segunda temporada como Isaac, el silenciosamente poderoso líder de un gran grupo de milicias, conocido en el videojuego como el Frente de Liberación de Washington, que buscaba la libertad pero en cambio se ha visto atrapado en una guerra sin fin contra un enemigo sorprendentemente ingenioso.

De qué trata The Last of Us Basado en el videojuego de Naughty Dog, The Last of Us tiene lugar 20 años después de la destrucción de la civilización moderna. Joel, interpretado por Pedro Pascal, un superviviente empedernido, es contratado para sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey), una niña de 14 años, de una opresiva zona de cuarentena. Lo que comienza como un pequeño trabajo pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador, ya que ambos deben atravesar Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

Pascal y Ramsey retoman sus papeles en la temporada 2. Además de Wright, se les unen Gabriel Luna, Kaitlyn Dever, Young Manzino, Isabela Merced y Catherine O'Hara.

The Last of Us: del juego a la serie Wright no es el primer miembro del elenco de voces de The Last Of Us en unirse a la serie de acción real. A varios actores de doblaje se les asignaron papeles secundarios en la temporada 1, incluido Troy Baker, que dio voz a Joel, y Ashley Johnson, que dio voz a Ellie. Wright es el segundo actor que repite su propio papel de voz, después de que Merle Dandridge hiciera lo mismo con su personaje Marlene en la temporada 1. La temporada 2 se encuentra actualmente en producción. Se espera que debute en HBO en algún momento de 2025. Proviene del creador de Chernobyl, Craig Mazin y Neil Druckmann.

