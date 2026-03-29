HBO Max volvió a apostar por una serie de alta calidad, con ese sello distintivo que combina buenas actuaciones, tramas complejas y una narrativa atrapante. En un catálogo cada vez más competitivo, la plataforma sigue destacándose por ofrecer producciones sólidas que no siempre logran el reconocimiento masivo que merecen.
La infravalorada serie policial de HBO Max que te sorprenderá y podés terminar en una sola tarde
Es tan dinámica que no vas a querer dejar de verla un segundo y te puede pasar que la termines muy rápido.
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Dentro de ese universo, hay propuestas que pasan algo desapercibidas pero que tienen todo para enganchar desde el primer episodio. Historias intensas, bien construidas y con pocos capítulos, ideales para quienes buscan maratonear sin comprometer demasiados días.
Una de esas joyas ocultas es Círculo cerrado, una miniserie policial que combina misterio, drama y múltiples historias entrelazadas en una trama que no da respiro.
De qué trata Círculo Cerrado
Círculo Cerrado arranca con un secuestro que, en principio, parece un caso más dentro del género policial. Sin embargo, rápidamente se transforma en una historia mucho más compleja, donde cada personaje tiene algo que ocultar.
La trama gira en torno a un secuestro fallido que termina desatando una investigación profunda, capaz de revelar secretos familiares y conexiones inesperadas entre distintos personajes. Todo ocurre en la ciudad de Nueva York, donde distintas realidades sociales se cruzan constantemente.
A medida que avanza la historia, se van sumando giros narrativos que mantienen la tensión en todo momento. Dos clanes enfrentados, con historias que vienen de generaciones anteriores, terminan chocando en un conflicto cargado de venganza y secretos.
Con solo seis episodios, la serie logra construir un relato intenso, dinámico y muy fácil de consumir en poco tiempo, lo que la convierte en una opción ideal para maratonear en una sola tarde.
HBO Max: tráiler de Círculo Cerrado
HBO Max: elenco de Círculo Cerrado
- Claire Danes (Sam Browne)
- Zazie Beetz (Mel Harmony)
- Timothy Olyphant (Derek Browne)
- Dennis Quaid (Jeff McCusker)
- Jharrel Jerome (Aked)
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