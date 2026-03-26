Quién es Paapa Essiedu, el actor que interpretará a Severus Snape en la serie de Harry Potter y que recibió amenazas

Después de recibir mensajes intimidatorios, algunos con amenazas directas contra su vida, HBO activó protocolos de seguridad física y monitoreo digital.

HBO adaptará los siete libros en formato serie y el estreno está previsto para la navidad de 2026.

El anuncio de una serie de Harry Potter ya generó repercusión antes de su estreno. Uno de los focos principales está puesto en Paapa Essiedu , quien fue elegido para interpretar a Severus Snape .

La elección del actor británico de origen ghanés no pasó desapercibida. Mientras una parte del público celebró la decisión como una oportunidad para renovar la mirada sobre el personaje que Alan Rickman le dio vida en el cine, otro reaccionó con dureza en redes sociales.

"Me han dicho: 'Renuncia o te mataré'" , reveló al diario "The Times" y continuó: "La realidad es que si miro Instagram veré a alguien diciendo: 'Voy a ir a tu casa y matarte'. Aunque espero estar bien, nadie debería tener que enfrentarse a esto por hacer su trabajo ".

Frente a este escenario, HBO intervino directamente. Su CEO, Casey Bloys , confirmó que la producción implementó medidas de seguridad específicas para proteger a Essiedu, incluyendo protocolos tanto en el entorno digital como durante el rodaje.

"Desafortunadamente, era algo que pensamos que podría suceder y simplemente tratamos de ser lo más cuidadosos posible" , detalló en una entrevista con "Variety". También agregó que, desde la compañía, cuentan con entrenamiento para que el reparto sepa manejar el acoso en plataformas digitales.

La propia J. K. Rowling también respaldó públicamente al actor, dejando en claro que no avala ningún tipo de presión o intento de apartarlo del proyecto.

SNAPE

La carrera de Paapa Essiedu

Paapa Kwaakye Essiedu nació el 11 de junio de 1990 en Southwark, Reino Unido, y creció en el barrio de Walthamstow, al este de Londres. Hijo de padres ghaneses, su infancia estuvo marcada por una fuerte influencia familiar: su mamá trabajaba como docente de diseño y su papá regresó a su país natal cuando él era chico.

Durante su etapa escolar, no tenía claro que se dedicaría a la actuación. De hecho, en un principio quería ser médico. Sin embargo, su interés por el teatro, y en particular por Shakespeare, lo llevó a formarse en la prestigiosa Guildhall School of Music and Drama.

Su carrera profesional comenzó en 2012, cuando ingresó a la Royal Shakespeare Company. Ahí se destacó rápidamente en obras clásicas como "The Merry Wives of Windsor" y "King Lear". Su interpretación de Hamlet fue especialmente elogiada por la crítica, que valoró su capacidad para darle una nueva lectura al personaje.

En paralelo, desarrolló una sólida trayectoria teatral con participaciones en el National Theatre, el Royal Court y el Old Vic, con papeles en "You For Me For You", "A Number" y "The Effect".

Paapa Essiedu2

El salto a la televisión llegó de forma progresiva, con roles en producciones británicas hasta alcanzar reconocimiento internacional en 2020 con la serie "I May Destroy You". Su actuación le valió nominaciones a los Emmy y los BAFTA.

Ese mismo año también protagonizó "Gangs of London", donde interpretó a Alex Dumani, y más adelante participó en "The Lazarus Project".

En cine, formó parte de películas como "Murder on the Orient Express", dirigida por Kenneth Branagh, además de títulos como "Men, Genie" y "The Outrun". También tuvo un rol en "Black Mirror", en el episodio Demon 79.

Paapa Essiedu

Qué se sabe de la nueva serie de Harry Potter

La nueva serie de Harry Potter es uno de los proyectos más ambiciosos de HBO en los últimos años. La propuesta busca adaptar los siete libros en formato televisivo, con una temporada dedicada a cada uno, lo que permitirá desarrollar la historia con más detallada que las películas.

"Uno de los beneficios, desde mi punto de vista, es pasar más tiempo con los personajes y la historia. Si tienes un libro, y más aún una serie de libros, decir arbitrariamente ‘tenemos dos horas’ obliga a tomar decisiones difíciles. La idea es tener la libertad de dejar que respire un poco más y explorar el mundo con mayor profundidad", señaló Bloys en una entrevista con "Variety".

La primera entrega llevará el título "Harry Potter and the Philosopher’s Stone" y estará centrada en el primer año del protagonista en Hogwarts.

HARRY POTTER

A lo largo de ocho episodios, la trama recorrerá desde su vida con los Dursley hasta su descubrimiento del mundo mágico, incluyendo momentos icónicos como la llegada de la carta, el viaje en el Expreso de Hogwarts y sus primeras experiencias en la escuela.

El rodaje comenzó en julio de 2025 en los estudios Leavesden, los mismos utilizados para las películas originales. La serie está liderada por Francesca Gardiner y cuenta con la dirección de varios episodios a cargo de Mark Mylod, conocido por su trabajo en "Succession". Por su parte, J. K. Rowling y David Heyman participan como productores ejecutivos.

El estreno está previsto para Navidad de 2026.

Tráiler de Harry Potter, la serie de HBO

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Reparto de Harry Potter