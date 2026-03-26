HBO Max presentó el tráiler de la quinta y última temporada de "Hacks" + Seguir en









La temporada, compuesta por diez episodios, se estrenará semanalmente, y su episodio final se transmitirá el 8 de mayo.

La serie ganadora del Emmy vuelve para su temporada final.

La comedia original de Max y ganadora del Emmy Hacks regresa con su quinta y última temporada el jueves 9 de abril a las 10:00 pm en HBO Max. La temporada, compuesta por diez episodios, se estrenará semanalmente, y su episodio final se transmitirá el 8 de mayo.

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Tras las noticias erróneas e inoportunas que afirmaban que Deborah Vance (Jean Smart) había fallecido, ella y Ava (Hannah Einbinder) regresan a Las Vegas más decididas que nunca a garantizar el legado de Deborah como comediante.

Embed - Hacks - 5° Temporada | Tráiler Oficial | HBO Max Elenco de la quinta temporada de Hacks El elenco habitual de la serie —la ganadora del Emmy Jean Smart, la ganadora del Emmy Hannah Einbinder, el ganador del Emmy Paul W. Downs, Megan Stalter, el nominado al Emmy Carl Clemons-Hopkins, Mark Indelicato y Rose Abdoo— regresa junto a los actores invitados: el nominado al Emmy Robby Hoffman, Tony Goldwyn, la nominada al Emmy Kaitlin Olson, el nominado al Emmy Christopher McDonald, la nominada al Emmy Jane Adams, Lauren Weedman, Poppy Liu, Johnny Sibilly, Luenell, Angela E. Gibbs y Caitlin Reilly. El invitado especial Christopher Briney se une al elenco.

Hacks ha sido creada y producida por los ganadores del Emmy Paul W. Downs, Lucia Aniello y Jen Statsky.

La serie cuenta con la producción ejecutiva de Downs y Aniello a través de su productora Paulilu, de Statsky a través de First Thought Productions, así como de los ganadores del Emmy Michael Schur a través de Fremulon, David Miner por 3 Arts Entertainment, Morgan Sackett, Joe Mande, Aisha Muharrar, Nate Young y Ashley Glazier. El estudio es Universal Television, una división de Universal Studio Group.