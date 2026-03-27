La insólita película de HBO Max que mezcla comedia y terror para terminar en una parodia inesperada + Seguir en









Combina escenas de tensión con momentos absurdos, logrando un tono que oscila entre el homenaje, la sátira y la aventura.

La parodia de HBO Max que no sabías que necesitabas, pero te va a hacer morir de risa. Imagen: HBO Max

HBO Max sigue renovando su catálogo con propuestas que no pasan desapercibidas, y en los últimos días sumó una película que rompe con los esquemas tradicionales del cine de terror. Lejos de apostar por el susto clásico, esta producción juega con los géneros y propone una experiencia completamente distinta.

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La particularidad de esta historia es su tono híbrido: comienza con elementos propios del terror, suma momentos de aventura y acción, pero rápidamente gira hacia la comedia hasta transformarse en una parodia consciente de sí misma. Ese cambio constante es justamente lo que la vuelve una opción atractiva para quienes buscan algo diferente.

Anaconda Un intento de remake que se desvirtuó y terminó siendo más cómica que terrorífica, en HBO Max. Imagen: HBO Max Se trata de Anaconda, una reinvención del clásico que toma distancia del original para ofrecer una propuesta mucho más descontracturada, absurda y cargada de humor, sin abandonar del todo la tensión que genera su amenaza principal.

De qué trata Anaconda La película sigue a un grupo de amigos que atraviesan una crisis de mediana edad y deciden cumplir un viejo sueño: rehacer la película favorita de su juventud. Para lograrlo, se embarcan en una aventura en plena selva amazónica, donde intentarán filmar su propia versión del clásico.

Lo que comienza como un proyecto caótico y amateur pronto se complica cuando las condiciones del entorno se vuelven cada vez más hostiles. Entre problemas logísticos, tensiones internas y situaciones ridículas, el rodaje empieza a desmoronarse.

Sin embargo, el verdadero giro llega cuando aparece una anaconda gigante real, transformando lo que era una comedia improvisada en una lucha por la supervivencia. El peligro deja de ser ficción y el grupo deberá enfrentarse a una amenaza mortal en medio de la jungla. A partir de ese momento, la película combina escenas de tensión con momentos absurdos y autorreferenciales, logrando un tono que oscila entre el homenaje, la sátira y la aventura, manteniendo siempre un enfoque entretenido y poco convencional. HBO Max: tráiler de Anaconda Embed - Anaconda | Tráiler Oficial (Doblado) HBO Max: elenco de Anaconda Jack Black (Doug McCallister)

Paul Rudd (Griff)

Steve Zahn (Kenny Trent)

Thandiwe Newton (Claire Simons)

Daniela Melchior (Ana Almeida)