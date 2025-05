Jeremy Renner reveló la razón por la cual rechazó hacer la segunda temporada de la serie de Marvel "Hawkeye"

" Me pidieron que hiciera la segunda temporada y me ofrecieron la mitad del dinero . Pensé: 'Bueno, me va a llevar el doble de trabajo por la mitad del dinero, y ocho meses de mi tiempo, básicamente, hacerlo por la mitad del precio'", dijo.

Hawkeye La primera temporada fue publicada en 2021.

Continuó sugiriendo que su accidente casi fatal en 2023 podría haber influido en que los showrunners quisieran recortarle el salario a la mitad: "Les dije: '¿Perdón? ¿Por qué? ¿Pensaban que solo era la mitad de Jeremy porque me atropellaron? Quizás por eso quieren pagarme la mitad de lo que gané en la primera temporada'".

Renner también aseguró que no descartaba definitivamente volver al personaje: "Lamentablemente, todavía me encanta. Me encantaría hacerlo, pero tuve que defenderme. No pedí más dinero, claro. Solo páguenme lo que gané en la primera temporada. Así que es desalentador que eso no haya sucedido, pero no importa. Estoy feliz de dejarlo ir, porque mi cuerpo probablemente me esté agradeciendo, una y otra vez, que no lo esté haciendo ahora mismo. Pero ya veremos".