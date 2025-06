El Messi de las finanzas es el 4 de Estudiantes de Caseros: retenciones y presión tributaria igual que 2023

La reestructuración de deuda que nos llevó al debate del Juez Griesa y el pari passu, era deuda de la época de la dictadura y que se incrementó durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. Alfonsín experimentó los efectos de la intervención del FMI con las idas y vueltas al norte por parte de su ministro de economía Juan Vital Sourrouille el cual, bajo su influencia neoclásica -especialista en cuentas nacionales-, propuso el Plan Austral y el desagio; primero, 1000 pesos por un austral, y segundo que ¿era el desagio? Había una moneda ya ajustada, el austral, y una moneda con inflación incorporada, la contractual.

Por eso, cuando se vencían los contratos y había que pagar lo comprometido se aplicaba una “tablita” de quita. Esa tablita del llamado desagio, deflactaba los precios quitándoles la inflación que llevaba implícitamente calculada. Por lo tanto, a mayor duración del plazo contractual, menor fue lo que el acreedor terminó percibiendo. Así lo cuenta Infobae a sus veinte años de implementación, calificándolo como “ajuste heterodoxo”.

Los economistas que acompañaron a Sourrouille fueron Machinea (ministro de De La Rúa), Lavagna (ministro de Duhalde y Néstor Kirchner), Daniel Heymann (durante el gobierno de Alberto Fernández fue nombrado por Martín Guzmán asesor en el Ministerio de Economía), Adolfo Canitrot (viceministro de Sourrouille) y Roberto Frenkel. Según Juan Carlos Torre eran nombrados como los economistas heterodoxos o estructuralistas. En la actualidad muchos economistas que critican al actual gobierno y se autodenominan “heterodoxos”, deberían repensar un poco los adjetivos.

Fue por ello por lo que durante 2003-2015 la economía estuvo subordinada a la política y no al revés, como sucedió durante 2016-2023, donde se priorizaron los arreglos de deuda privada y con el FMI por sobre la cuestión social y nacional. Se compraba barato y se vendía caro, dicho modelo no industrial, es un acuerdo comercial entre importadores y sectores concentrados de la industria. Porque esos mismos economistas, que priorizan lo técnico a lo político, son los nuevos Machinea, Heymann y Frenkels de la vida.

Los técnicos que egresan de las universidades públicas nacionales lo hacen con ese manual de economía de EE. UU. Por eso les horrorizaba el eslogan “no vienen inversiones” o “nos caímos del mundo”. Todas zonceras totalmente demostradas en esta columna dominical. Hasta el estructuralismo tuvo entre sus filas a Furtado, Sunkel y Prebisch.

Por otro lado, aparece el tema de las retenciones y las exportadoras (las estadounidenses Cargill y Bunge y podríamos sumar a la china COFCO); un tema que tiene su recorrido desde 2002. Porque como dice el informe de FUNDAR (junio 24) “Discutir los derechos de exportación: hacia un nuevo marco fiscal para el agro”, los exportadores trasladan el derecho de exportación (DEX) al productor.

Presión Tributaria PBI.jpg

Sin embargo, observemos los beneficios previos al sector exportador: primero el Programa de Incentivo a la Exportación (PIE, 2022) que fue una devaluación sectorial a pedido del sector concentrado agrario de exportación. Luego la devaluación de diciembre, agosto y diciembre de 2023 mejoraron los niveles de rentabilidad.

En la actualidad sobre este tema Pullaro, gobernador de Santa Fe, volvió a pedir por la eliminación de las retenciones: “esa plata no vuelve ni a Santa Fe ni a ninguna otra provincia”, también criticó la simplificación para importar maquinaria agrícola usada. Además, apoyó el reclamo de la mesa de enlace por el INTA.

Se discuten los efectos fiscales, productivos y distributivos de las DEX. Proponen un nuevo régimen fiscal para el agro argentino ¿Cuál podrá ser? Es muy interesante ver los derechos de exportación entre 1982 y 2022, cuando se volvieron a instalar los DEX en 2002 hasta 2015 la mejora de salarios, empleo, creación de empresas, reducción de la desigualdad social fueron récord. El dato de pobreza ya muestra que se logró bajar de 50% a 25% (tomen todas las variables de las distintas fuentes conocidas, en este tiempo festejan que puede haber baja del dato de pobreza, pero con mayor desigualdad, salarios pisados por la intervención del gobierno liberal).

Pero aun así la propuesta es bajar los DEX luego de la experiencia de Macri, Marcos Peña, Bullrich (por dos), Toto Caputo y Federico Sturzenegger y sus consecuencias sociales que repercuten en el tiempo ¿Qué garantiza que al bajar los DEX la cuestión social se resuelva luego de la experiencia de Cambiemos? Hay un detalle del informe y es que hacia 1850 estaban los derechos de importación, no era tanto el peso de los derechos de exportación. Compartimos la idea del peso recaudatorio.

Las DEX desincentivan a la producción y la exportación ¿Hay que sacarlo para mejorar la rentabilidad del productor? La sutileza del informe no es más que el caballo de Troya de los “formales y educados” ante un pueblo que precisa una comprensión clara del tema. Ejemplo de ello, de este lado del Río Bravo lo que publicó Emiliano Estrada, de la secretaría de economía del Partido Justicialista, “Hoy la comida cuesta más cara que en todo Latinoamérica, pero seguimos con retenciones. Es decir, hoy no hay explicación de por qué las cobra el Gobierno”. El informe concluye: “...la disminución de los derechos de exportación tuvo un impacto positivo sobre la inversión del sector (medida a través del consumo de fertilizantes) respecto a lo que hubiera ocurrido si se hubieran mantenido sin cambios. En cuanto al impacto sobre la producción, el efecto de la disminución de la alícuota de retenciones de soja, de 35% a 30%, sobre la producción fue negativo”.

El dato de apoyo al productor evidencia el potencial de la estructura agraria argentina, no solo por su suelo que es de los más aptos para producir alimentos en el mundo, solo Rusia, Kazajstán, China y Argentina concentran el 70% del 7% de tierra negras (más fértiles) para producir alimentos. Lo que a su vez el dato evidencia la innovación tecnológica que aporta este sector y descarta la idea de afectar negativamente a la tecnología e innovación en el sector.

Pero, siguiendo con el informe aclara, que al eliminar las DEX el Estado recaudaría por dos efectos indirectos: 1) Un aumento en los precios internos de bienes agrícolas, mayor ingreso por los productores y mayor precio pagado por los consumidores y sus derivados. 2). El que se deriva del aumento en la producción agrícola, estimulado por la desgravación. Queda claro que el efecto tecnológico que critica en el informe no tendría una pronta solución ¿Los técnicos que escribieron el informe se recibieron en la universidad pública? El problema de los manuales persiste en el tiempo.

Además, aclara el informe que “...esa recuperación automática que se plantea no alcanza a compensar la totalidad de la pérdida recaudatoria para el Estado Nacional”. Precisa cobrar, “fortalecer” otros impuestos ¿Qué significa? Otra vez la sutileza del “que no es claro” ya lo había dicho

Scalabrini Ortiz: “Si te explican una, dos y tres veces y no se entiende, es que te están cagando”. FUNDAR propone: “…reemplazar los derechos de exportación, que recaen sobre valores brutos de venta, por un fortalecimiento en la recaudación de impuestos que recaen sobre los ingresos netos y la propiedad: el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto Inmobiliario Rural, Bienes Personales y un Impuesto a la Renta Extraordinaria de los recursos naturales.”

El impuesto a las ganancias entra en un nuevo régimen ahora pero no es el principal impuesto, sino que es el IVA. El impuesto inmobiliario rural, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires recauda $2 sobre $100 todos los meses; situación similar pasa en Entre Ríos, pero son temas provinciales.

Los otros dos impuestos, ya Bienes personales pesaba menos en porcentaje del PIB que comercio exterior. No hay propietarios en la Argentina. Una solución puede ser el camino de cobrar más impuestos al patrimonio, pero solo sería subir la alícuota ¿Por qué no volver al impuesto a la herencia? Hay mucha bibliografía sobre el tema. Se suma otra situación: la coordinación entre el legislativo provincial y el nacional. El informe lo debate, pero no alcanza la propuesta. Es un tema para seguir estudiando con la seriedad del caso. Por qué solo se bajaría las DEX para los exportadores, nada garantiza que no les cobren otros cánones al productor, como hacen con la semilla y la propiedad intelectual.

Las presiones de los sectores económicos exportadores tuvieron peso y se reflejado en las tres últimas devaluaciones: agosto y diciembre de 2023 y abril de 2025, siguiendo el programa del FMI. Una vez la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2014) dijo “Si me pasa algo, miren hacia el norte”.

Los sectores económicos concentrados (exportadores, grandes productores, AMCHAM y otros), los sectores financieros (banca extranjera y el FMI) retomaron las riendas de la economía argentina post 2015 para cumplir objetivos: excluirla del proceso político, abaratar la mano de obra, concentrar empresas en rubros estratégicos para los intereses económicos del norte (La salada, el barrio del once, los medicamentos genéricos y ganar mercados en donde la argentina es competitiva como Vietnam) y la corona británica ya que el interés este puesto en las Islas Malvinas y la Patagonia.

La presión tributaria no bajo así como el cierre del Banco Central no ocurrió, todas falacias y distracciones de un grupo de técnicos preparados para seguir endeudando la Argentina, el Messi es el Tanque Acosta del pincha de Caseros (con perdón a la familia Acosta). Si tienen algo en común Macri y Milei es que si no hay pan que haya circo.