Josh Brolin recordó cuando casi se peleó con Denzel Washington en el set de "American Gangster"

El actor recordó cómo una escena de la película dirigida por Ridley Scott casi termina de la peor manera.

Washington y Brolin protagonizaron la película de 2007.

El actor Josh Brolin reveló un episodio hasta ahora desconocido que sucedió en el set de American Gangster (2007). La película protagonizada por Russel Crowe y Denzel Washington, casi ve a Brolin pelearse con el actor de Gladiador 2.

En una entrevista reciente con Graham Bensinger, Brolin, que estaba promocionando sus nuevas memorias From Under the Truck, reflexionó sobre su carrera y su educación, incluido lo que describió como un momento fugaz en el que él y su coprotagonista casi llegan a los golpes.

Cómo fue la vez que Josh Brolin y Denzel Washington casi terminan a los golpes “Por cierto, Denzel y yo nos llevamos muy bien ahora”, prologó la anécdota, y luego describió a Washington como alguien a quien “admiraba”. “Casi nos peleamos”.

Continuó: “Denzel llegó un poco tarde al set y había todo un asunto allí. Y luego me mostró las líneas; no cambió ninguna de mis líneas, pero cambió un poco la estructura. Dijo: 'Creo que voy a poner esto aquí y voy a poner aquello allá'. Pero realmente no me miró”.

“Intenté recordar la estructura y luego ensayamos”, recordó el actor de Dune . “No eran tantas líneas, la mayoría eran mías. Y se supone que debo tener mucha confianza. Es Denzel Washington. No es fácil. Eres un actor al que están probando para ver si es el actor de verdad o no. Y olvidé una línea. Puse mi mano en su hombro y le dije: '¿Cuál es la línea?' y me la quitó y me dijo: 'No vuelvas a ponerme la mano encima'. Y yo pensé: 'Mierda, voy a pelearme con Denzel Washington. Esto es una locura'. Ya no somos actores, al menos en mi mente. En su mente, solo estaba haciendo su trabajo”. Brolin dijo que más tarde comprendió que la estrella de Gladiator 2 simplemente se había adaptado a su personaje: “Él era ese tipo. Era Frank Lucas, punto. Pero yo no lo sabía. Y luego superamos ese momento. Le dije: '¿Estás bien?'. Él dijo: 'Sí. ¿Tú?'. Le dije: 'Sí. ¿Puedo decir mi línea?'. Él dijo: 'Adelante'. Es como si hubiera dicho lo que necesitaba decir". Como veterano experimentado, Brolin dijo que entiende por qué los actores se concentran tanto en su actuación como Washington en ese momento, y ha oído hablar de otros que también lo hacen, incluido su amigo Robert Duvall. Pero como actor que empieza, "solo quieres tener una experiencia con esa persona... y esos tipos solo están tratando de hacer su trabajo, así que para mí tiene sentido que reduzcan la vida exterior a [algo más pequeño] de cualquier manera que puedan".

