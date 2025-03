La Academia de Hollywood se mueve en círculos y premia aleatoriamente cada año según criterios que no se escapan de ciertos parámetros y temáticas. De modo que en general las películas ganadoras suelen responder a los siguientes cánones, y “Anora” no es la excepción.

Películas con contenido social y político, donde se abordan temas como la justicia, los derechos humanos, el racismo o la desigualdad como “12 años de esclavitud”, ganadora en 2013, “Moonlight” en 2016 o “Parasite” en 2019.

Guerras y conflictos históricos que son los films épicos sobre guerras o grandes eventos históricos como “Rescatando al soldado Ryan” de 1998; “Dunkerque” de 2017 o “Sin novedad en el frente” de 2022.

Anora.jpg El elenco de "Anora" recibió el máximo galardón de la Academia.

Cine que innova en narrativa o técnica con películas que rompen esquemas narrativos o técnicos que cautivan a la Academia como “Birdman” de 2014, filmada en un falso plano secuencia; “Everything Everywhere All at Once”, de 2022, que explora el multiverso con un montaje único.

Dramas familiares y emocionales con historias que exploran relaciones humanas profundas como “Kramer vs. Kramer” en 1979; “El padrino” en 1972 o “Nomadland” en 2020.

Cine de autor con una visión artística única con films que brindan una dirección singular y una estética personal, como “La forma del agua” de 2017, “Roma” de 2018 y en esta categoría entra “Anora” la ganadora de 2025.

La película dirigida por Sean Baker, cuenta con destacada dirección, guión original y actuaciones, que interesaron audiencias más jóvenes con la historia de una bailarina y trabajadora sexual que se fuga con el hijo de un oligarca ruso.

“Anora” triunfó y es la película del año porque reúne un puñado de elementos clave, que va desde la dirección de Sean Baker, conocido por su estilo realista y su enfoque en personajes marginados, con una estética de cámara en mano y otros recursos formales que dejan la sensación de una autenticidad cruda.

Otro factor determinante es la actuación de Mikey Madison cuya interpretación de la bailarina y trabajadora sexual fue elogiada por su profundidad emocional y carisma. La película mezcla comedia y drama para explorar el poder, la libertad y las consecuencias de las decisiones impulsivas. La trama se centra en el matrimonio inesperado de Anora y su enfrentamiento con la familia del esposo, lo que lleva a momentos de tensión y humor negro.

En relación a la estética visual y estilo narrativo, se parte de locaciones reales en Nueva York que le dan tono documental, con iluminación natural y encuadres propios del cine independiente, además de diálogos espontáneos y ritmo ágil.

El film además de retratar el trabajo sexual sin moralizar ni victimizar a su protagonista incursiona en temas de clase, inmigración y el poder del dinero en las relaciones humanas.