La esposa de Jeff Bezos posó con su vestido y contó detalles de la lujosa vestimenta

Asimismo, la novia acompañó el look con unos aros Dolce & Gabbana Alta Gioielleria Miracolo, con cuatro diamantes tallados en una sola piedra e incrustaciones de oro blanco que -según relata la nota en Vogue- llegaron en un camión blindado para la sesión de fotos que se hizo antes del gran día.

Uno de los rituales de los casamientos que Sánchez eligió seguir fue llevar algo prestado -justamente esos pendientes- y que Bezos no la viera con su vestido hasta llegado el momento del altar.

Embed - Vogue on Instagram: "Lauren Sánchez Bezos (@laurensanchezbezos) started dreaming up her @dolcegabbana wedding dress a year and a half ago, over dinner with Domenico Dolce in New York. The final result? A high-necked silhouette, finished with 180 silk chiffon-covered priest buttons and a tulle-and-lace veil, inspired by the one Sophia Loren wore in the 1958 film “Houseboat.” “It went from ‘I want a simple, sexy modern dress’ to ‘I want something that evokes a moment,’ and where I am right now,” Sánchez Bezos says. “It is a departure from what people expect…but it’s very much me.” For Vogue’s June 2025 digital cover story, Chloe Malle meets Sánchez Bezos in Italy to discuss her sprawling wedding weekend, how her recent flight to space shaped her bridal look, and much more. Head to the link in our bio to read the full story. Photographed by @tierneygearon, styled by @tabithasimmons, hair by @rickhenryla, makeup by @bylauramele, Vogue."