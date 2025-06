Las fotos de la lujosa boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez: qué famosos asistieron

A la par de los festejos, Italia enfrenta la primera ola de calor del verano europeo. El gobierno declaró la alerta roja en 21 ciudades, entre ellas Venecia, advirtiendo que las altas temperaturas pueden afectar incluso a personas sanas.

boda bezos Kendall y Kylie Jenner rodeadas de otros invitados. Gentileza ABC

Otra personalidad de EEUU que fue vista es la presentadora de televisión Oprah Winfrey. El lugar elegido para la ceremonia permaneció completamente cerrado al público con operativos de control terrestre, fluvial y aéreo.

boda bezos Oprah Winfrey en un vestido rosa gastado. Gentileza ABC

La isla, con una vista privilegiada al centro veneciano, ofreció el aislamiento ideal para un evento de tal magnitud. Como no podía ser de otra forma, los diseñadores de Sánchez también fueron vistos: Doménico Dolce y Stefano Gabbana.

boda bezos Stefano Gabbana saludando al público y las cámaras. Gentileza ABC

Luego del simbólico “sí”, ya que la pareja contrajo matrimonio legalmente en Estados Unidos, los asistentes presenciaron un espectáculo de fuegos artificiales sobre la laguna y un show del cantante Matteo Bocelli, hijo del tenor Andrea Bocelli.

Este sábado, como cierre de tres jornadas de celebraciones, se programaron presentaciones de Lady Gaga y Elton John. El evento mantuvo un alto nivel de secretismo debido a las críticas que desató en la ciudad. Mientras algunos colectivos rechazaron cualquier celebración de este tipo, otros destacaron que San Giorgio, al no tener residentes permanentes, evitaba interferencias con la vida cotidiana veneciana.

boda bezos Doménico Dolce bajando de uno de los botes. Gentileza ABC

Desde el jueves, grupos de manifestantes se manifestaron contra la boda. Algunos se vistieron como novios con máscaras venecianas, portaron pancartas críticas e instalaron figuras de papel que caricaturizaban al empresario.

El colectivo “No Space for Bezos” proyectó frases como “No reyes, no Bezos, no oligarcas” y “Fck Bzs” en el campanario de San Marcos, de más de 98 metros de altura, con un láser verde. En paralelo, el grupo Konn Artiss satirizó el casamiento colocando maniquíes cubiertos de billetes y cajas de Amazon usadas como inodoros en distintos puntos de la ciudad.