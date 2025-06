El lujoso casamiento de Jeff Bezos y Lauren Sánchez: cuántos millones gastaron en la ceremonia de Venecia

Luego del simbólico “sí”, ya que la pareja contrajo matrimonio legalmente en Estados Unidos, los asistentes presenciaron un espectáculo de fuegos artificiales sobre la laguna y un show del cantante Matteo Bocelli, hijo del tenor Andrea Bocelli.

jeff Bezos.jpg La lujosa ceremonia contó con cientos de invitados VIP. Truth

Tres días de celebraciones, shows de talla mundial y protestas

La fiesta no se limitó al viernes. Este sábado, como cierre de tres jornadas de celebraciones, se programaron presentaciones de Lady Gaga y Elton John. El evento mantuvo un alto nivel de secretismo debido a las críticas que desató en la ciudad. Mientras algunos colectivos rechazaron cualquier celebración de este tipo, otros destacaron que San Giorgio, al no tener residentes permanentes, evitaba interferencias con la vida cotidiana veneciana.

Desde el jueves, grupos de manifestantes se manifestaron contra la boda. Algunos se vistieron como novios con máscaras venecianas, portaron pancartas críticas e instalaron figuras de papel que caricaturizaban al empresario.

El colectivo “No Space for Bezos” proyectó frases como “No reyes, no Bezos, no oligarcas” y “Fck Bzs” en el campanario de San Marcos, de más de 98 metros de altura, con un láser verde. En paralelo, el grupo Konn Artiss satirizó el casamiento colocando maniquíes cubiertos de billetes y cajas de Amazon usadas como inodoros en distintos puntos de la ciudad.

Impacto económico millonario para Italia y Venecia

El Ministerio de Turismo de Italia calculó que la celebración podría generar un impacto económico total de €957,3 millones, lo que representa casi el 68% de la facturación turística anual de Venecia. Según esta estimación, el 93,6% de esa cifra, equivalente a €895,7 millones, proviene de la exposición mediática global del evento. Los beneficios económicos directos, es decir, gastos de invitados y alquileres, representarían €28,4 millones, apenas el 3% del total.

El Ministerio consideró el evento como una oportunidad para reposicionar la ciudad, especialmente tras la caída del 6,7% en las pernoctaciones durante los primeros meses de 2025.

Cifras que rodean a la lujosa ceremonia

u$s231 mil millones es la fortuna estimada de Jeff Bezos , según datos en tiempo real de Forbes , ubicándolo como la cuarta persona más rica del mundo , detrás de Elon Musk , Larry Ellison y Mark Zuckerberg .

La pareja se alojó en el lujoso Aman Venice , donde una noche en una habitación puede costar hasta €2.456 ( u$s2.850 ). La Suite Grand Canal , de 97 metros cuadrados , y la Suite Alcova Tiepolo , de 103 metros cuadrados , decoradas con obras del siglo XVI y XVIII, fueron las principales opciones para recibir a los novios.

48.000 personas viven actualmente en el centro histórico de Venecia , repartidas en más de 100 islas unidas por puentes peatonales.

Se estimó la llegada de 90 aviones privados a los aeropuertos de Treviso y Venecia en relación directa con la boda.

jeff-bezos manifestaciones.jpg Hubo numerosas protestas contra la boda en Venecia. BCF

Otros detalles del casamiento de Jeff Bezos

Esta fue la segunda boda tanto para Bezos, de 61 años, como para Lauren Sánchez, de 55. El fundador de Amazon se divorció en abril de 2019 de MacKenzie Bezos luego de 25 años de matrimonio. La conductora televisiva, por su parte, se separó en el mismo año del agente de talentos Patrick Whitesell, con quien estuvo casada 14 años.

El divorcio con MacKenzie Bezos fue uno de los más costosos de la historia. La escritora recibió el 25% de la participación de Bezos en Amazon, con lo que su patrimonio alcanzó los u$s30.000 millones, ubicándola entre las 100 personas más ricas del planeta.

El gobernador de Véneto, Luca Zaia, consideró que la boda costó cerca de u$s50 millones y generó ingresos y visibilidad para la ciudad de Venecia superiores a los de cinco ediciones del Super Bowl. Según sus palabras, el evento representó una inversión mediática sin precedentes que “traería visibilidad y promoción”.

En definitiva, la unión de Jeff Bezos y Lauren Sánchez combinó poder, lujo y escándalo en una ciudad que, pese a las críticas, supo capitalizar un evento sin precedentes en términos turísticos y económicos.