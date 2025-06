Fórmula 1: a qué hora corre la clasificación Franco Colapinto en el GP de Austria de este sábado y dónde verla

En el inicio del fin de semana, el argentino se ubicó 16°, 20° y 19° durante las tres prácticas libres previas a la clasificación. "No fue muy bien. No me sentí muy cómodo en general", afirmó el piloto luego de la segunda tanda del viernes, que lo dejó con sensaciones encontradas a bordo de un A525 de Alpine que no parece ofrecerle mejoras a sus pilotos.