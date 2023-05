La revelación de Pedro Pascal sobre su papel en The Mandalorian

Pedro Pascal confirmó lo que desde hace tiempo se sospechaba, él ya no aparece en el set de la serie de Disney+ dentro del universo de Star Wars The Mandalorian .

Agregó: “Creo que hay cosas que debes dejar de lado en términos de lo que puede ser un nivel de atención al detalle del TOC. Pero incluso si quieres que tu parte de eso encaje perfectamente en el collage, realmente tienes que renunciar a todo”.

the-mandalorian.jpeg

Alejarse del lado físico de su actuación mandaloriana le permitió a Pascal protagonizar el aclamado drama postapocalíptico de HBO The Last Of Us, que ahora tiene una segunda temporada.

Pedro Pascal casi deja la actuación tras años de rechazos

En abril, Pascal admitió que estuvo a punto de dejar de actuar después de experimentar años de rechazo.

“Me estaban pateando el culo”, le dijo a la revista Esquire, hablando de su tiempo trabajando como mesero durante la década de 1990. En ese momento, audicionó para numerosos papeles en programas de televisión y comerciales, aunque pocos se materializaron.

“Morí tantas muertes”, agregó. “Supongo que [esta] autodeterminación delirante, y ninguna habilidad real en nada más, es lo que me mantuvo en marcha”.

Mientras tanto, recientemente se informó que Pascal se unirá al elenco de la secuela de Gladiador de Ridley Scott.