¿Nuevo álbum de los Rolling Stones? Los indicios que presagian un importante anuncio de la banda

Una serie de carteles en Londres y una pagina web con un nombre que remite a la banda ilusiona a los fans.

Los Rolling Stones podrían estar preparándose para lanzar nueva música o dar un concierto sorpresa en Londres, según varias pistas que surgieron en las últimas horas.

Las especulaciones surgen a raíz de una nueva serie de carteles que han aparecido en la capital de Inglaterra, en los que simplemente se lee "The Cockroaches" (Las Cucarachas) junto con un código QR.

Como señaló el periodista y locutor ingles Matt Everitt, el nombre parece ser uno que los gigantes del rock adoptaron en el pasado como seudónimo. A principios de los 80, dieron un concierto secreto bajo el nombre de "Blue Sunday And The Cockroaches" .

“Podría estar cayendo en una elaborada broma del Día de los Inocentes, o podría haberme adentrado en un laberinto de leyendas oscuras de los Stones, pero esto parece ser algún tipo de anuncio críptico de @therollingstones, ¿verdad?”, escribió en su pie de foto, compartiendo también imágenes de las páginas que aparecen al escanear el código de barras.

El código te lleva a un nuevo sitio web llamado 'thecockroaches.com', y cuando haces clic en el botón para "registrarte", la página dice "¿Quiénes diablos son las cucarachas?" e invita a los fans a suscribirse para recibir actualizaciones.

Como bien señala Everitt, el texto de esa página de registro es similar al que aparece en una antigua y famosa fotografía de Keith Richard, en la que se le ve con una camiseta que dice "¿Quién diablos es Mick Jagger?".

Embed - Matt Everitt on Instagram: "I could be falling for an elaborate April Fool’s hoax, or I could have dropped down a rabbit hole of obscure Stones folklore, but this would appear to be some form of cryptic @therollingstones announcement, right?" View this post on Instagram

Al registrarse para recibir actualizaciones, se envía un correo electrónico con un mensaje de confirmación de Universal Music, que es el mismo sello discográfico que representa a los Stones. Según la pagina, el 11 de Abril anunciarán la fecha de salida del nuevo álbum, un show o ambas cosas.

¿"Las Cucarachas" son los Rolling Stones?

Además del concierto de principios de los 80, Jagger y compañía ya habían utilizado el alias The Cockroaches anteriormente, normalmente para alguna actuación secreta ocasional o para conciertos de calentamiento improvisados a lo largo de los años.

Entre los ejemplos anteriores se incluyen un concierto en Toronto en 1977, una parada en Atlanta al año siguiente y un espectáculo en Worcester en 1981, que se reveló que era de The Rolling Stones poco antes de que comenzara.

Si el póster resulta ser un nuevo anuncio de los veteranos del rock, es poco probable que revele una gira completa. Esto se debe a que la banda confirmó el año pasado que cancelaron sus planes para una gira por estadios del Reino Unido y Europa en 2026 , ya que Keith Richards no podía comprometerse con ella.

Qué se sabe sobre el próximo disco de los Rolling Stones

El año pasado, el productor Andrew Watt reveló que había estado trabajando de nuevo con la banda para ayudarles a grabar otro álbum, tras haber colaborado también con ellos en el 24º álbum de estudio, ganador de un premio Grammy, "Hackney Diamonds" en 2023, el primero desde la muerte de Charlie Watts.

Más tarde ese mismo año, el propio Ronnie Wood confirmó los rumores de que estaba trabajando en un nuevo disco, afirmando que ya estaba terminado y que su lanzamiento estaba previsto para 2026. El nuevo álbum aún no se ha anunciado oficialmente, y se desconocen tanto el título como la fecha de lanzamiento.