"Últimas unidades de lujo": juego sofocante y explosivo con criaturas traicioneras

P.: ¿Qué te interesó del material para querer dirigirlo y cómo concebiste la puesta?

Melisa Freund: Me interesó el modo en que la obra combina humor y tensión en un espacio tan reconocible como un SUM (salón de usos múltiples) que acá se convierte en un ring, en un encierro psicológico y físico. Me atrajo el absurdo de la situación: un grupo de personas ensayando una coreografía mientras afuera todo parece desmoronarse. La puesta parte de esa contradicción: cuerpos que bailan mientras todo arde. Trabajé con la idea de una coreografía fallida, de una fiesta que se pudre. También me atrajeron las condiciones de producción, como los actores (que ya estaban seleccionados por la autora) y la posibilidad de montar una obra en un espacio tan emblemático como El Callejón en el que es la primera vez que tengo el placer de trabajar.

P.: ¿Cómo aparece el germen de la obra?

K.H.: Con una primera imagen donde situaciones que aparentan ser livianas se transforman en densas, inquietantes, temerosas, mostrando segundas capas inimaginables. Esta imagen la trasladé a un grupo de amigos que ensayan una coreografía para presentarse a un concurso amateur de primer nivel, y lo que en un primer momento parece ser algo divertido y relajado termina siendo modificado por una circunstancia que invade la armonía y los desorganiza por completo generando mucho caos.

P.: ¿Cómo es este juego sofocante y explosivo, esas jaulas atrapando a quienes las habitan?

M.F.: El encierro no es solo físico: cada personaje está atrapado en una imagen de sí mismo que ya no funciona. Son las “últimas unidades de lujo” de un sistema que ya no los contiene ni los necesita. Ellos y ellas son las últimas unidades de lujo. El juego es sofocante porque no hay salida, metafórica ni literal. Y es explosivo porque todo se dice entre líneas, hasta que estalla. El humor aparece como mecanismo de defensa, pero también como evidencia del absurdo.

P.: ¿Qué te interesó del mundo de la traición?

K.H.: Las personas traicioneras me generan mucha intriga. La psiquis humana es un misterio y en esta obra quise profundizar en ese pasaje de la persona en apariencia amorosa, socialmente querible, bondadosa, buen esposo, esposa, padre, madre, hijo, hija, que traiciona sin escrúpulos a un otro u otra con total impunidad y frialdad sin poder medir las consecuencias o dimensionar cómo quedan frente a quienes confiaron en ellos.

P.: ¿Qué otros temas aparecen en la obra además de la asfixia y el encierro?

M.F.: La obra habla de la precariedad emocional, del miedo al fracaso, de la necesidad de validación. Cada personaje sospecha de los otros porque, en el fondo, se siente en peligro. El encierro es corporal y simbólico. Y esa sospecha mutua es el combustible que mantiene la tensión. Nadie es del todo confiable, pero todos están intentando algo que es profundamente humano: no quedarse solos.

P.: ¿Qué podés decir de las áreas artísticas escenografía, luz, vestuario?

M.F: Si bien la puesta tiene un grado de realismo bastante destacable, elegimos trabajar la escenografía desde un lugar simbólico, casi como una instalación plástica que tenga carga en sí misma. Con respecto al diseño de iluminación había que crear esa especie de “no lugar” que suelen ser los salones de usos múltiples de los edificios pero que a la vez fuera una propuesta teatral y atractiva. Además, tanto el trabajo con el sonido como la decisión deliberada de construir elipsis temporales por medio de apagones, le da una singularidad a la puesta que se acerca más a algo del orden de lo cinematográfico.

P.: ¿Cómo es este círculo social?

K.H.: Todos los círculos sociales son submundos dentro del mundo. Fui parte de círculos sociales, que de algún modo están referenciados en esta obra que hoy estreno. Me encontré con gente hermosa y gente frívola, enjauladas en su propio espacio lleno de artificios, donde nada es verdadero o genuino. Y lo digo en primera persona porque en algún momento de mi vida participé de esos grupos, fui parte de ellos hasta que mis intereses comenzaron a ser otros. La hipocresía primaba por sobre todo. Participé, me sentí parte, pude conocer con profundidad, Sin embargo, tengo una mirada positiva en las personas aún en tiempos de egoísmo, traición y crueldad. Con la escritura de “Últimas unidades de lujo” encontré la manera de profundizar en esos vínculos atravesados por la traición y a la vez enfrentarme a ellos pudiendo curar las heridas que en algún momento sufrí.