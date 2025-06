"Después del después": peripecias amorosas y el intento desesperado de barrer mandatos

Mónica Felippa: Conozco a Paula desde hace tiempo por “Libertablas” mi grupo de hace 45 años para infancias y adolescencias. No sabía que Paula escribía, la conocía de teatro, y me pasó su texto para que lo leyera. Le indiqué cosas que me parecían desde mi actriz y directora, sugerí cuestiones. A partir de ahí me enganché en la dirección y trabajamos el texto entre ambas de manera activa para ponerlo sobre el escenario. Todo se terminó de coronar con la excelente actriz.

P.: ¿Cuáles son los temas de la obra?

M.F.: Es la historia de Mariana y su ex, con quien convivió hasta que él la deja. Él vuelve cinco años después a querer saber cómo está ella e indaga por una vuelta a la relación. La obra comienza con el discurso de Esteban, allí se explaya sobre lo que vivió en esa relación, ella lo escucha y algo le dispara. Aparece la famosa pregunta “cómo llegué a esta situación”. La protagonista transita por diferentes relaciones, algunas más superfluas que otras, y creo que logra completar sobre quién quiere ser. Si bien la obra aborda el mundo femenino también podrían ser interrogantes para el mundo masculino. La obra se mete con los mandatos que nos impusieron como mujeres, tiene humor y es simpática de ver.

P.: ¿Qué podés decir de la puesta?

M.F.: La hicimos entre la actriz, la escenógrafa, que vino a dos o tres ensayos y aportó lo que queríamos. Yo ordené porque de afuera se organiza pero el juego dramático lo transitamos entre Laura y yo.

P.: ¿Cómo ves el teatro?

M.F.: Lo veo vivo, como trinchera, lo dice una actriz que transitó teatros oficiales, diez años en el San Martín y ocho en el Cervantes. Pero me dedique al independiente y el teatro es lo que resiste a los embates en contra de la cultura. Se dice cualquier cosa de la cultura es como un vale todo. Soy una mujer de 65 años, me tomo la profesión como un trabajo, siempre lo fue, desde que decidí ser actriz. Armé un grupo para vivir de la profesión, que no es fácil, me formé mucho para hacer lo que hago. Apoyamos la campaña en defensa al INT, que está siendo bastardeado con mentiras, desfinanciándolo y un embate que se sentirá más en el interior. Sin el INT lo federal morirá. Las provincias tenían ahí la posibilidad de hacer sus espectáculos. Estuvimos en el abrazo al INT, hay que recordar que las salas independientes, en especial, están en situación crítica si el instituto desaparece.