"Pretty woman", una superproducción con risas aseguradas

Basada en la película que consagró a Julia Roberts y Ricard Gere, la adaptación escénica es del director de aquel film de los 90, Garry Marshall junto a J.F. Lawton, y la historia que versiona a Cenicienta se cuenta enmarcada en deslumbrantes decorados que recrean los suburbios donde vive la prostituta Vivian y su gente, las fastuosas boutiques de Rodeo Drive, la habitación del hotel donde transcurre la mayor parte de la historia de amor, el lobby y otros detalles como una bañera espumante para entonar uno de los hits del film, “It must have been love” de Roxette.