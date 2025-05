Lady Gaga dio un show histórico en Copacabana y batió récord con más de dos millones de espectadores

Lady Gaga hizo historia la noche de este sábado tras ofrecer un concierto gratuito en la playa de Copacabana en Río de Janeiro , al que asistieron más de dos millones de personas , según estimaciones de medios locales. El evento formó parte del ciclo cultural “Todo Mundo no Rio” y se convirtió en el show más multitudinario de la carrera de la cantante.

La artista llegó al escenario para reencontrarse con su público brasileño por primera vez desde 2012, y lo ha hecho para presentar su último disco MAYHEM en línea con su espectáculo en Coachella 2025 . Este concierto fue mucho más allá de una cita estándar con los fans, ya que logró un récord no solo para la carrera de Lady Gaga, sino también para la historia de la música global.

Durante el inicio, interpretó canciones como Bloody Mary, Abracadabra, Scheiße, Judas y Poker Face. Gaga combinó éxitos pasados con temas nuevos de su álbum Mayhem, marcando su regreso al pop con una estética gótica y teatral que ella misma ha llamado una “ópera gótica”.

lady gaga show rio de janeiro 4.jpg Lady Gaga con uno de sus outfits, en versión "carioca". REUTERS/AP

En uno de los momentos más emotivos de la noche, la artista detuvo el espectáculo para dedicar unas palabras a sus fans:

"Gracias por hacer historia conmigo. La gente de Brasil es la razón por la que estoy brillando”, dijo emocionada. "De todas las cosas que podría agradecer es que ustedes me esperaron por más de 10 años... Brasil, estoy lista”, añadió.

Vestida con un vibrante traje rojo, sobre una estructura victoriana y en medio de un gigantesco escenario de 1.260 metros cuadrados que evocaba un teatro griego, la superestrella del pop inauguró el espectáculo interpretando "Bloody Mary".

video lady gaga rio de janeiro 3.mp4

El ambiente operístico con el que inició la presentación rápidamente entró en ritmo pop con "Abradacabra". Como por arte de magia aparecieron bailarines hasta ese momento escondidos bajo la falda de la artista para dar vida a enérgicas coreografías, que desataron frenesí en sus 'little monsters'.

"¡Brasiiiiiiiiiiil, te extrañé mucho!", exclamó en inglés. Pero el momento que llevó al éxtasis a sus aficionados fue poco después de interpretar 'Desease', cuando hizo un paréntesis para agradecer a los asistentes.

Desde un palco elevado extendió la bandera de Brasil y leyó un mensaje que fue traducido en simultáneo en el que dijo sentirse "honrada", "suertuda" y "orgullosa" de actuar de nuevo en el país.

"Gracias por esperarme por más de diez años", exclamó nostálgica. "Les agradezco por recibirme con los brazos abiertos" y "hacer historia conmigo", agregó.

La mayor emoción, sin embargo, se vivió hacia el final del concierto cuando Gaga interpretó los éxitos más esperados por sus "pequeños monstruos".

Después de un intimista "Shallow" -ganador del Óscar a mejor canción original- al piano, "Bad Romance" hizo vibrar a los asistentes.

Con el concierto en la playa de Copacabana Lady Gaga pagó una deuda que tenía pendiente con Brasil desde hacía 13 años, cuando visitó al país con la gira mundial 'The Born This Way Ball'.

¿Cómo fue la producción del evento?

El escenario fue una obra monumental:

1.260 metros cuadrados de superficie

Pasarela y pantallas LED de última generación

16 torres distribuidas a lo largo de la playa para garantizar visibilidad

Escenografía dividida en cinco actos narrativos

Luiz Guilherme Niemeyer, uno de los productores del evento, aseguró que este fue el escenario más grande en la carrera de Gaga, incluso mayor que el que usó en Coachella.

La lista de canciones del show de Lady Gaga en Río de Janeiro

El setlist combinó éxitos clásicos y nuevos temas de su álbum Mayhem. Aquí el listado completo:

Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

Abracadabra (Gesaffelstein Remix)

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

Alejandro

The Beast

Killah

Zombieboy

Die With a Smile

How Bad Do U Want Me

Shadow of a Man

Born This Way

Blade of Grass

Shallow

Vanish Into You

Bad Romance

Con una mezcla de nostalgia, energía y conexión con el público, Gaga logró un espectáculo histórico. "Esta noche quiero que brillen conmigo”, les dijo.

La noche en que Gaga volvió a los escenarios fue todo un renacimiento. Un momento épico que quedará grabado en la memoria colectiva de millones de personas.

Lady Gaga y un show histórico en Copacabana: los récords de de recitales en Río de Janeiro

Aunque Lady Gaga ha escrito un nuevo capítulo en la historia de la música, no ha podido superar el récord total que mantiene el británico y roquero Rod Stewart, quien sumó 3,5 millones de asistentes a su espectáculo en la playa de Copacabana el 31 de diciembre de 1994, considerado el concierto gratuito con mayor asistencia en la historia por Guinness World Records.

Sin embargo, el especialista en cultura pop SergioOpina señala que "el concierto de Rod Stewart del año 1994 fue un recital de Año Nuevo, sujeto al interés y a las aglomeraciones propias de dicha festividad". "Los espectáculos de Lady Gaga y Madonna en Copacabana se tipifican como acontecimientos asociados estrictamente a sus figuras", explica, asegurando que la estadounidense sí ostentaría "el récord al espectáculo solista con más asistentes de la historia".

Lady Gaga generó para Río de Janeiro más de u$s100 millones

"¿Voy a gastar dinero público en Lady Gaga? Sí. Con Madonna gasté también. ¿Saben por qué? Porque llena todos los hoteles, llena todos los restaurantes...”, dijo Eduardo Paes, alcalde de Río de Janeiro.

Hace un año, el show gratuito que Madonna dio en la playa de Copacabana congregó a un 1.600.000 espectadores, según las cifras oficiales; y casi novecientos mil según el diario Folha de Sao Paulo. Pero sobre todo, Madonna generó unos sesenta millones de dólares para la economía carioca.

Algo similar sucedió con Lady Gaga, quien se presentó en la misma arena que Madonna. Las cifras de vuelos a Río de Janeiro, la ocupación hotelera y de plazas ofrecidas por aplicaciones, sumado al consumo gastronómico, dan cuenta de que la inversión de contratar a la artista canadiense para un concierto gratuito es ganancia segura.

La estimación oficial en base a los tópicos mencionados estima que Lady Gaga generará un movimiento económico de unos cien millones de dólares. Por esto, el mencionado alcalde Eduardo Paes ya piensa en el futuro concierto en la playa: el de la banda irlandesa U2.

La única vez que Lady Gaga actuó en Brasil fue en 2012, como parte de la gira Born This Way Ball. En esa presentación reunió a cincuenta mil espectadores en el Parque dos Atletas, en el oeste de Río. También paseó con un fuerte dispositivo policial por la favela de Cantagalo, en Ipanema, donde se fotografió jugando pelota con un grupo de niños. Y la experiencia en el país vecino parece que fue inolvidable para Lady Gaga dado que se tatuó en la nuca la palabra “Río”. Cinco años después, estaba confirmada su actuación en Rock in Rio pero a última hora la canceló por dolores severos causados por la fibromialgia, una condición que ella ha enfrentado durante años.

Los internautas de Brasil bautizaron el espectáculo como Gagacabana 2025 (una combinación de Gaga en Copacabana). En una zona comercial popular del centro, los fans no dudaron en hacer una hora de cola para entrar a la tienda Lix, que ofrece camisetas, gorras y accesorios con su imagen. El artículo más buscado: una camiseta sin mangas con motivos inspirados en el vestido hecho de carne cruda que ella vistió en los MTV Awards de 2010.

“Esperábamos recibir gente, pero esto supera todo lo que habíamos imaginado”, dijo a AFP el gerente Paulo Moreira Monteiro, quien estima que su facturación aumente un setenta por ciento comparada con una semana normal. “¡Hoy todo el mundo está en Río!”, dijo orgulloso el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes.