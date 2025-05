Acuerdo FMI y reservas al 5/5 próximo

El autor advierto que el acuerdo con el FMI tiene aparejado tres metas que no se están cumpliendo: salida total del cepo cambiario, no intervenir en ninguno de mercados del tipo de cambio y acumulación de reservas.

Argentina cuando el 11 de abril anunció el otorgamiento desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) no solo no aclararon nada sino que inclusive nos enteramos (desde el FMI) de algunas metas que debía cumplir :

Como resultado de esos puntos tuvimos al miércoles pasado (30 de abril) tuvimos un nivel de reservas brutas internacionales del BCRA de u$s38.960 sabiendo que el lunes 28 de abril pasado las mismas eran de u$s39.279 millones, por lo tanto sólo en 48 horas esas reservas descendieron u$s319 millones solamente porque se volvió a pagar importaciones -cosa que no pasaba desde el mismísimo 14 de abril del anuncio de la pseudoapertura del cepo-. además de todo esto es muy importante entender que el BCRA y el Ministerio de Economía se está buscando un REPO (préstamo de cortísimo plazo- por u$s2.000 millones los cuales tendrían destino de poder cubrir parte del pago a los bonistas que debe darse cobertura a la 1º cuota 2025 que se hace efectiva el 9 de julio por un total de u$s4.800 millones lo cual refuerza el dato que de no poder cumplirse se volvería a utilizar el “eufenismo” lacunziano de “vamos a reperfilar la deuda” para no decir no les vamos a pagar y por ende defaultear lo que haría volar por los aires el nivel de riesgo país que el viernes llegó a 741 puntos básicos cuando el miércoles se encontraba en 723.

Pero NUNCA volvió a los 495 puntos básicos del mes de fines de febrero/principios de marzo 2025. Como corolario de este el mismo lunes 5 de mayo las reservas brutas pueden caer incluso hasta menos de 38.200 millones consecuencia de pagos al FMI de un poco más de 600 millones y el promedio del saldo negativo de 160 millones diarios de pagos de importaciones contra los ingresos de los exportadores.

Todo esto SIEMPRE significa que el SACRIFICIO INUTIL al cual sometieron al pueblo desde el 12/12/2023 a la fecha no sólo no tiene sustento en la realidad, sino que incluso ya ni siquiera pueden sostener un relato de desinflación consecuencia que desde enero 2025 en adelante viene en franco crecimiento.

Analista económico y tributarista