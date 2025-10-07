Lena Szankay: la intimidad como artificio

Se presentan por primera vez los autorretratos inéditos que Szankay realizó entre 1988 y 1995. Curada por Lorena Alfonso, la muestra revela una etapa iniciática y radical de la artista, donde el cuerpo y la imagen se convierten en un territorio de exploración, deseo y duda.

En Ungallery se presenta “La intimidad como artificio” Lena Szankay: Autorretratos inéditos (1988–1995) , con curaduría de Lorena Alfonso, en la sala 2. Se trata de una exposición que revela el universo íntimo, visual y performático de los primeros autorretratos de la artista.

Por primera vez, se exhibe un conjunto de fotografías inéditas realizadas entre fines de los años ochenta y mediados de los noventa, en una etapa iniciática de la carrera de Szankay como artista visual y fotógrafa . Autorretratarse, para ella, nunca fue un acto de registro, sino de exploración. “El autorretrato, en su obra, opera como un campo de tensiones entre lo íntimo y lo performático, entre lo que se muestra y lo que se esconde”, señala la curadora.

Producidas en un contexto técnico analógico, estas imágenes fueron reveladas, copiadas y archivadas por la propia artista, en total autonomía. Ese control absoluto sobre el proceso refuerza el carácter privado, físico y ritual de su práctica. Así, el autorretrato se convierte en una operación visual que no busca revelar una identidad estable, sino —en palabras de la curadora— “producir imágenes que no informan sobre el yo, sino que lo interrogan”.

La intimidad como artificio invita a recorrer una constelación visual donde lo fotográfico se desborda en ensayo, deseo y extrañamiento. “No se fotografía para conservarse, sino para tensionarse”, concluye Alfonso. En esa deriva visual, el autorretrato se vuelve una forma de pensamiento: una zona de riesgo donde lo fotográfico puede ser también un lugar para la duda, para el error, para el deseo de lo incierto.

Lena Szankay trabaja con fotografías, videopoemas, cortos cinematográficos, lightboxes e instalaciones de sitio específico. Experimenta con formatos híbridos —audiofotos y proyecciones— y aborda temáticas vinculadas a los códigos culturales de las sociedades donde vive, la identidad y la memoria. El error técnico, los autorretratos performativos y la piel con inscripciones son ejes centrales en su producción.

Luego de iniciar sus estudios en Literatura, se formó en Argentina con Eduardo Gil (1986-1989). Vivió en Berlín casi dos décadas, hasta 2007, donde se graduó de fotógrafa profesional y diseñadora para medios digitales. Se especializó en edición fotográfica en diversos medios alemanes y fue fundadora y co-directora de la galería Schautankstelle, en Kreuzberg-Friedrichshain.

De regreso en Buenos Aires, realizó el Programa de Cine en la Universidad Torcuato Di Tella y completó un Posgrado en Gestión Cultural (IDAES/UNSAM). Actualmente es profesora titular e investigadora en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y profesora invitada en academias y universidades de Alemania, como la HGB Leipzig y la Alice Salomon Hochschule. Entre 2007 y 2012, colaboró con la revista Ñ con una columna propia sobre artes visuales, por invitación de Eduardo Villar.

Desde 2022, Szankay es miembro del Internationales Künstler Gremium (IKG) con sede en Alemania. Su obra integra colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, el Museo Provincial Emilio Caraffa y el Museo en Los Cerros, entre otras.

Expone regularmente de forma individual e internacional. Entre sus proyectos destacados figuran la instalación itinerante Rompecabezas (Berlín, Frankfurt y Buenos Aires, 2015–2016); la gigantografía Frau Goerli (Ruta Nacional 3 y Ruta Provincial 1, Chubut, 2021); y la secuencia performática Nunca dejes de mirarme (Cultural San Martín, 2014), antecedida por la exposición Quién mira a quién en Berlín y Tel Aviv.

Ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Adquisición de la II Bienal de Fotografía (ArtexArte), el Premio Adquisición Expotrastiendas AGAA, y el Prix de la Photographie PX3 de París (Tercer Premio, categoría Libros, Nature). Gracias a Mecenazgo Cultural, realizó los proyectos Digitalización del archivo Szankay (con el apoyo de Fundación Santander) y Rompecabezas, muestra itinerante antes mencionada.

En 2025 presentó Negativo Color en la Galería Alejandro Bustillo (Banco Nación) y Exoplaneta Berlin 1989 en la Fotogalería Sara Facio del Centro Cultural San Martín. Obtuvo becas del Fondo Nacional de las Artes en 2024, 2018 y 2009.

De la primera de ellas surgió Santa Fe Litoral, exhibida en la Universidad de Lanús y en la Galerie im Tempelhofer Museum (Berlín), y publicada luego como fotolibro por la Editorial Flanbé. Otros proyectos destacados incluyen Sinestesia (Centro Cultural Kavlin, Punta del Este; Galería Walden, Madrid; Centro Cultural Rojas, Buenos Aires, 2013/2014) y Mímesis (ganador del Primer Premio FELIFA, Palais de Glace, 2009).

Ha participado en numerosas muestras grupales en Latinoamérica, Europa, Oriente y Estados Unidos. En 2020 publicó el libro Los cielos del deseo (Editorial Flanbé), y prepara actualmente Exoplaneta Berlín, con 120 fotografías inéditas.

UNGALLERY

Dirección: Ministro Brin 1335, La Boca

Horarios de visita: jueves a sábado, de 14 a 18 h

Entrada: gratis

Hasta: 18 de octubre