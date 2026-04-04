El Gobierno habilitó una nueva edición del voucher educativo. La ayuda puede ser solicitada por familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas públicas de gestión privada de niveles inicial, primario y secundario que tenga al menos un 75% de aporte estatal.
Voucher educativo abril 2026: cómo reclamar si rechazaron tu solicitud
El Gobierno habilitó una nueva edición del voucher educativo para familias con hijos que asistan a instituciones educativas públicas de gestión privada.
-
Quién es Leandro Massaccesi, el abogado desplazado de Capital Humano
-
El exjefe Gabinete de Pettovello sobre el préstamo por $420 millones: "Cumplí con todos los requisitos"
En caso de que haya sido rechazada la inscripción a los vouchers educativos 2026, los afectados tienen la posibilidad de iniciar un reclamo dentro de los cinco días posteriores a la publicación del resultado. El trámite se realiza de manera online a través de la plataforma oficial.
Vouchers Educativos abril 2026: cómo presentar un reclamo
El procedimiento es sencillo, pero requiere respetar los plazos y contar con la documentación respaldatoria:
- Ingresar a Mi Argentina con usuario y contraseña.
- Acceder a la sección “Estado de mi solicitud”.
- Verificar el motivo del rechazo.
- Si la negativa responde a una cuestión académica, se habilita la opción de reclamo dentro de los cinco días posteriores.
- Adjuntar la documentación correspondiente y hacer seguimiento del trámite.
Cómo saber si sos beneficiario del voucher educativo
El programa puede consultarse desde el sitio oficial voucherseducativos.educacion.gob.ar, donde se detallan condiciones, requisitos y el proceso de inscripción. El trámite debe ser realizado por uno de los responsables parentales, previamente registrado en Mi Argentina.
Según la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), se trata de un “programa destinado a familias con hijos en edad escolar que asisten a instituciones de gestión privada”. Además, consiste en “acompañar a las familias con hijos de hasta 18 años que asisten a instituciones educativas privadas con aporte estatal”.
La iniciativa, bajo la órbita de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, abarca niveles inicial, primario y secundario, y se extiende hasta diciembre. El beneficio se otorga por cada hijo en edad escolar y “su percepción es compatible con cualquier prestación otorgada por el Estado”.
Requisitos para acceder
Para ser beneficiario, se deben cumplir las siguientes condiciones:
- Contar con DNI y residencia legal en el país de al menos dos años.
- Tener hijos de hasta 18 años que asistan a escuelas privadas con al menos 75% de aporte estatal.
- Registrar ingresos familiares que no superen los 7 salarios mínimos, vitales y móviles.
- Tener los datos personales y del grupo familiar actualizados en ANSES.
- Informar un medio de cobro en el sistema.
El seguimiento del trámite también se realiza a través de la plataforma de Vouchers Educativos, utilizando la cuenta de Mi Argentina.
Dejá tu comentario