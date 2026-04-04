Misión Artemis II: los astronautas ya están a mitad de camino de la Luna + Seguir en









La agencia espacial detalló la información con una imagen que muestra a la nave Orión con la Luna a lo lejos. Además, agregó que "uno de los paneles solares se extiende en el centro inferior" de la fotografía.

Una vez confirmado, la NASA difundió una imagen que muestra a la nave Orión con la Luna a lo lejos. NASA

La misión Artemis II, impulsada por la NASA hacia la Luna después de más de 50 años, ya está a mitad de camino de acuerdo a confirmaciones de la agencia estadounidense. Luego de que se conocieran las primeras imágenes del viaje, el organismo espacial detalló que "una vez en destino, los astronautas realizarán un sobrevuelo lunar y recogerán datos científicos sobre la superficie".

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En las últimas horas, y en medio del histórico evento que representa la misión de Artemis II, la NASA publicó las primeras imágenes tomadas por los astronautas a bordo de la cápsula Orión durante su viaje a la Luna.

Embed Artemis II ya está a mitad de camino hacia la Luna Una vez que confirmó el recorrido, la NASA difundió, en el mismo comunicado, una imagen que muestra a la nave Orión con la Luna a lo lejos, "captada por una cámara en la punta de una de sus alas de matriz solar".

Artemis 2 luna En las últimas horas, y en medio del histórico evento que representa la misión de Artemis II, la NASA publicó las primeras imágenes desde la cápsula Orión. En la descripción de la imagen, la agencia detalló que "la luna gris se puede ver a una gran distancia contra la oscuridad del espacio. Una vista parcial de Orión se puede vislumbrar en el lado izquierdo de la imagen" y agregó que "uno de los paneles solares se extiende en el centro inferior de la imagen".

En otro apartado, la agencia compartió un breve video grabado a bordo en el que se ve al astronauta canadiense Jeremy Hansen preparando el almuerzo para la tripulación, en una escena que muestra la rutina cotidiana durante el trayecto en el espacio profundo.

Embed - NASA Artemis on Instagram: "We’re halfway there. At the time of posting this, the Artemis II mission is about halfway to the Moon. When the astronauts arrive, they will conduct a lunar flyby and collect scientific observations of the Moon’s surface. This photo shows the Orion spacecraft with the Moon in the distance, as captured by a camera on the tip of one of its solar array wings. Image description: The gray Moon can be seen in the vast distance against the blackness of space. A partial view of the white Orion spacecraft can be glimpsed on the left side of the image. One of its paneled solar array extends into the center bottom of the image. Credit: NASA" View this post on Instagram El vuelo, de unos 10 días de duración, cuenta con cuatro tripulantes —tres de la NASA y uno de la Agencia Espacial Canadiense— y tiene como objetivo probar los sistemas de la nave Orion y del cohete Space Launch System. El programa Artemis busca establecer una presencia humana sostenida en la Luna en los próximos años, como paso previo para futuras misiones a Marte. Avanza la Misión Artemis II de la NASA y preparan el Plan de Objetivos Lunares La misión Artemis II de la NASA atraviesa una etapa clave de su recorrido, luego de que la nave Orión lograra abandonar la órbita terrestre y quedara definitivamente encaminada hacia la Luna. El paso fue posible gracias a la maniobra de inyección translunar (TLI), un encendido de motor que marcó el inicio del tramo más simbólico del viaje y que dejó a la tripulación en ruta hacia el satélite natural en el marco del primer vuelo tripulado del programa Artemis. A partir de ese avance, la agencia espacial estadounidense informó que su equipo científico comenzó a trabajar en el llamado Plan de Objetivos Lunares, una hoja de ruta que servirá para ordenar qué deberá observar la tripulación durante el sobrevuelo previsto para el lunes 6 de abril. La idea es aprovechar las aproximadamente seis horas de observación cercanas a la superficie para documentar accidentes geográficos y formaciones que puedan aportar datos sobre el origen de la Luna y sobre las primeras etapas del sistema solar.

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