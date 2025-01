Llega a los cines "Un completo desconocido": buscando la respuesta a ese enigma llamado Bob Dylan

A complete Unknown El paso a la música eléctrica de Bob Dylan es retratado en la película.

Un completo desconocido: las caras de Bob Dylan

La película de Mangold encuentra en su protagonista un poderoso atractivo. Timothée Chalamet no sólo interpreta una versión magistral del enigmático cantautor estadounidense, sino que además canta las canciones de Dylan (y no lo hace para nada mal). Pero no solo con un gran actor protagónico se hace una gran película. Es a través de los personajes secundarios que los espectadores pueden ver las diferentes caras del autor de himnos cómo "Blowin' in the Wind" y "The Times They Are A-Changin'".